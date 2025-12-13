¤è¤ê¼ê½ñ¤´¶¤â½Ð¤»¤ë¡£Apple Pencil¤Î¡Ö¥«¥Ä¥«¥Ä²»¡×¤È¡Ö³ê¤ê¡×¤ò°ìÈ¯²ò·è¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
iPad¤Ç¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¡£Apple Pencil¤Ã¤ÆÊØÍø¤À¤±¤É¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ë³ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²èÌÌ¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¾¯¤ÎÂå½þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖPencil Tips¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡ª¡×¡£¤³¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡È»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë´¶¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÀ¤ß¹þ¤ß¤ÈÈ¿È¯¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤
¤Þ¤º²¿¤è¤ê¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢É®°µ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥Ú¥óÀè¤¬ÄÀ¤à¤³¤È¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹Å¤¤¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»æ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
ÄÀ¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬¡Ö¥Ý¥ó¥Ã¡×¤ÈÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÀþ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤ÎÆþ¤ê¤äÈ´¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Á³¡£ÆÃ¤Ë´Á»ú¤Î¡Ö¤È¤á¡×¡Ö¤Ï¤Í¡×¡Ö¤Ï¤é¤¤¡×¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢¥Ú¥óÀè¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀþ¤¬¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÉ®µ¡õ¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥Î¡¼¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ú¥óÀè¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ê¸»ú¤Î½ñ¤½Ð¤·¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£»ß¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¤·¡¢¥Ú¥ó¤òÄ·¤Í¾å¤²¤ë¤È¤¤ÎÆ°¤¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£
iPad¤Ç¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤È³ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤ä¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¯¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¶¯¼å¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯ºÝ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Æþ¤êÈ´¤¤Ë¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤ÈÈ¿È¯¤¬ÀäÌ¯¡£
¶¯¤¯Àþ¤ò°ú¤¯¤ÈÄÀ¤ó¤ÇÂÀ¤¯¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬Ìá¤Ã¤ÆºÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÉ®¡×¤ä¡Ö¥Ú¥ó¡×¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÂ¦¤ÎÀßÄê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹¥¤ß¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»È¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥ì¥³¥ì¤È¤·¤Ð¤é¤¯½ñ¤Â³¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢É®°µ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ´¶¤Ï¤È¤Æ¤â²÷Å¬¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÉ®µ¤Ç¤â¼ê¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤À¤±¤ÉÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶¯¤á¤Ë¥Ú¥ó¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤Ã¤È¾®¤µ¤¯²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤«¤â¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤à¤·¤í¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤ÉÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤À¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÀ¤ß¹þ¤ß¤ÈÈ¿È¯¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¸»ú¤äÀþ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»æ´¶³Ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
iPad¤Ç¼ê½ñ¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯Àè¤«¤é¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª¡ÖPencil Tips¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡ª¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
>>¡Ö¥«¥Á¥Ã¡ª¡×¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¡Ö¥Ý¥ó¥Ã¡ª¡×¤ÈÄ·¤Í¤ë¡£»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ®µ´¶¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¥Ú¥óÀè¡ª
Photo: »³²ÊÂóÏº
Source: CoSTORY