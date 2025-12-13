12·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü) Ìë5»þ45Ê¬¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü¡×ÆóÌëÏ¢Â³·×9»þ´ÖÊüÁ÷¡ª¥¬¥Á¥ó¥³¡Ö¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡×ÁíÀª15Ì¾¤Ç4¶è´Ö8Æü´Ö¤Î¤¿¤¹¤¥ê¥ìー¡¢½Ð±é¼Ô°ìµó²ò¶Ø¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡ËÌë5»þ45Ê¬¤«¤é¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£2024 Ç¯¤Î3·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤òµó¤²¤Æ¤ÎÂç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÆÃÈÖ¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü¡×¤Ïº£²ó¤ÇÂè4²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£2ÌëÏ¢Â³¥´ー¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ç·×9»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Æ¥ìÅì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Î¹ÈÖÁÈ¡Ö¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡×¤Ç°¦É²¸©¡¦¾¾»³¾ë¤«¤éÊ¡°æ¸©¡¦Åì¿ÒË·¤òÌÜ»Ø¤¹¥¬¥Á¥ó¥³8Æü´Ö¤ÎÎ¹¡£¡È¥ß¥¹¥¿ー¥Ð¥¹Î¹¡É¤³¤ÈÂÀÀîÍÛ²ð¤È ¡Ö¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹W¡×¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î髙ÌÚºÚÆá¤Î2¿Í¤Î¥êー¥Àー¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Áー¥à¤¬ÃÂÀ¸¡£½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ªー¥É¥êー¡Ë¤ò¥êー¥Àー¤Ë¡È¥Æ¥ìÅì¤Ç¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä½Ð±é¼Ô¡É¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ìÅì¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤¬½éÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎ¹¤Î¥ëー¥ë¤Ï£³¤Ä¡ª
1¡§°ÜÆ°¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¹âÂ®¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·ー¡¢Å´Æ»¡¢Èô¹Ôµ¡¡¢Á¥¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤Ï¶Ø»ß!
2¡§ÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¥ëー¥È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤ë¡£¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß!»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ä»þ¹ïÉ½¡¢°ÆÆâ½ê¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Î¤ß»ÈÍÑ OK¡£
3¡§4¶è(·×8Æü)¤ò¥ê¥ìー¤·¤Æ»ØÄê¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¥´ー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¡£Î¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¬¥Á¥ó¥³¡£¥ëー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¸ò¾Ä¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡4¶è´Ö¤ò¥¿¥¹¥¤Ç·Ò¤¤¤Ç¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹8Æü´Ö¤ÎÎ¹¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÂè1¶è¤ÇÂÀÀîÍÛ²ð¤È£²Æü´ÖÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂÀÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Ã¥Ôー¤ËÎ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÍ§²ÖÎø¡£¤½¤·¤Æ²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¹VSÅ´Æ»ÂÐ·èÎ¹¡×¤Ç¤ÏÅ´Æ»¥Áー¥à¤ÇÉé¤±¤ò·Ð¸³¤·¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡Ë¤ÈÁ°Æü¤ÎÅÐ»³¥í¥±¤Î¶ÚÆùÄË¤È¹øÄË¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ë¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£²¶è¤Ï¥Æ¥ìÅì¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¡ª¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ªー¥É¥êー¡×¤ä¡Ö¥½¥ì¥À¥á¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤áº£²ó¤Î¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¥í¥±Á°¤Î£±½µ´Ö¤Ï¡ÖËèÆü¥Æ¥ìÅì¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ªー¥É¥êー¡Ë¤ÈÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä ¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡£¡Ö¥¶¥¥ä¥Þ³¹Æ»Î¹¡×¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡Öº£²ó¤â´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤»¤½¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤´ÈÓ¤ò£³ÇÕ¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤Î¡Ö¥¿¥¯¤¦¤Þ¡×ÂåÉ½¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¡ÖÀµ²ò¤ÎÌµ¤¤¥¯¥¤¥º¡×¤«¤é¡ÖÊâ¤¯¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤¬Î¹¤Ï¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ð¥¹Î¹½éÄ©Àï¤Î¥Æ¥ìÅì¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡¡¤½¤·¤ÆÂè£³¶è¤ÇºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÀÀî¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï·×£´Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¡££±ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÇÏ½Ñ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤È¡¢¡Ö¥Ð¥¹Î¹¡×·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁêÊý¡¦¿®»Ò¤«¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñー¤Æ¤£ー¤Á¤ã¤ó¡Ë¡££²ÆüÌÜ¤Ï¡ÖÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Çµ´¤´¤Ã¤³¡ª¡×¡Ö¥Ð¥¹Î¹Z¡×¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëµÜß·º´¹¾¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¾è¤êÊª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤é¤º¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥¨ー¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¿Ø¤Ï¥ß¥¹¥¿ー¥Ð¥¹Î¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«!?¥é¥¹¥È£´¶è¤Ë¤¿¤¹¤¤ò·Ò¤°¤Ù¤¯Î¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âè£´¶è¥¢¥ó¥«ー¤Ï ¡Ö¥Ð¥¹Î¹W¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥êー¥Àー髙ÌÚºÚÆá¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹¡×¤ÇÂÀÀî¤È¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¡Èµ´·³Áâ¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ªÆëÀ÷¤ßÂ¼°æÈþ¼ù¡¢¡ÖÂè£±²óÎ¹¤ÎÆü¡×·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¤Î£³¿Í¤¬ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ëÃæ¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥´ー¥ë¤ÎÊ¡°æ¸©¡¦Åì¿ÒË·¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü¡×¤ÏÌµ»ö¤Ë¥´ー¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÂÀÀîÍÛ²ð
¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü¡×£´²óÌÜ¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¤³¤½¥¢¥ó¥«ー¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ÈÃæ·Ñ¤®¡Ê£³¶è¡Ë¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤«Íè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬À¥¸ÍÆâ¤ò¶´¤ó¤ÇËÌ¤âÆî¤â¥Ð¥¹¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î²û¤«¤·¤¤Î¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÈ»Ò¡ÊÇ½¼ý¡Ë¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¼¡¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡ª£²¶è½ÕÆü¤µ¤ó¤Ï´°àú¤Ê¥ëー¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥«ー髙ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¥´ー¥ë¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÕÆü½Ó¾´
½ÕÆü¤ÏÂè£²¶è¤Î¥êー¥Àー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£²¶è¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¥´ー¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ì¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¢£髙ÌÚÆàÆá
Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ªËÌ³¤Æ»°Ê³°¤ÇÀã¤ò¸«¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤Î½÷¤Ê¤Î¤Ç¤¤Ã¤ÈÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï£²¶è¤È£´¶è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¢¥ó¥«ー¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¥´ー¥ë¤Þ¤Çµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Á°¤ò¸«¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤À¤±¡ª¤â¤¦¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ª½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é£³¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£Áí¹ç±é½Ð¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÎëÌÚÂóÌé¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¥Æ¥ìÅì¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡×¤¬¡ÖÎ¹¤ÎÆü¡×¤Ë9»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤â¥Ð¥¹¤¬·Ò¤¬¤ë¤«¤Î¥É¥¥É¥¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¤à¥É¥é¥Þ¡Ä¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÂÀÀî¤µ¤ó¡õ髙ÌÚ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ïー¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¥¬¥Á¥ó¥³Î¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ªºòÇ¯Ëö¤Ï¹ëÀã¤ÎÃæ¤ò¥´ー¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Äº£²ó¤ÏÌµ»ö¤ËÊ¡°æ¸©¤ÎÅì¿ÒË·¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«!?15Ì¾¤Î8Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´ÎÏ¤Î¡È¥Ð¥¹Î¹¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥Æ¥ìÅì·Ï Î¹¤ÎÆü～¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹£¹»þ´ÖSP～
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë£µ»þ45Ê¬～10»þ10Ê¬
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÌë£µ»þ45Ê¬～10»þ10Ê¬¡¡¢¨£²ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Âè£±¶è¡§ÂÀÀîÍÛ²ð¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡Ë¡¢°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ë
Âè£²¶è¡§½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ªー¥É¥êー¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á(£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
Âè£³¶è¡§ÂÀÀîÍÛ²ð¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñー¤Æ¤£ー¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢µÜß·º´¹¾¡¢¥¨ー¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë
Âè£´¶è¡§髙ÌÚºÚÆá¡¢Â¼°æÈþ¼ù¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë
