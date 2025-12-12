¡Ú5Ç¯Á°¤Îº£Æü¡ÛApple¤ÎÈá´ê³ð¤¦¤«¡©¼«¼ÒÀ½¥â¥Ç¥à¤Î¸½ºßÃÏ
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»
Í½¸ÀÅªÃæÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅÙ¡§¡ú
ºÆÉ¾²ÁÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú
2020Ç¯12·î1Æü¡¢Ž¢Apple¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥à¤â¼«À½¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡© ¤ä¤Ã¤ÑÇúÂ®¤Ê¤Î¡©Ž£¤È¤¤¤¦µ»ö¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¼«¼ÒÀ½M1¥Á¥Ã¥×¤¬Mac¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿Ä¾¸å¡£¡ÖApple¤¬ºî¤ì¤Ð¡¢iPhone¤ÎÄÌ¿®¤â¤¤Ã¤ÈÇúÂ®¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯iPhone 16e¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½ãÀµ¥â¥Ç¥à¡ÖC1¡×¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀµÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÆ°ºî¤ò¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿iPhone Air¤Ë¤ÏC1X¥Á¥Ã¥×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢C1¤Î¼åÅÀ¤â²ò¾Ã¡£Apple¤ÎÄ¹¤¤Î¹Ï©¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Îµ»ö¡§Apple¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥à¤â¼«À½¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡© ¤ä¤Ã¤ÑÇúÂ®¤Ê¤Î¡©
·ÇºÜÆü¡§2020Ç¯12·î12Æü
Ãø¼Ô¡§ÄÍËÜÄ¾¼ù
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¤³¤ÎÌµÅ¨´¶¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤âÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¤ÎÆÈ¼«À½Â¤¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬¡£¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅÅÏÃ¤äÄÌ¿®ÀÜÂ³¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ Bloomberg¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ÉôÌç¤Ç¥·¥Ë¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëJohny Srouji»á¤¬Ž¢º£Ç¯¡¢»äÃ£¤Ï½é¤ÎÆâÉô¥â¥Ç¥à¤Î³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿Ž£¤È¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
iPhone¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÏÆÈ¼«¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¤ÏQualcomm¡Ê¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡Ë¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤È¤ÎÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ °ìÊý¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËIntel¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ö¶È¤òÇã¼ý¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÆÈ¼«¥â¥Ç¥à¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
PC¸þ¤±¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎM1¤Ë¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¡£¤½¤Î¥â¥Ç¥à¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¹âÀÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ä¤Þ¤µ¤«²¿¤â¤«¤âÆâÀ½¤·¤Á¤ã¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
