À®Ä¹´ü¤Ï¡Ö¹Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¡õ²ø²æËÉ»ß¤Ë¸ú²Ì¡Ä²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¡È³«µÓ¥É¥ê¥ë¡É
Á´¹ñÍ¥¾¡5ÅÙ¤Î¼è¼ê¥·¥Ë¥¢Åê¼ê¤¬¼ÂÁ©¡Ä¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡È3¼ï¤Î¥É¥ê¥ë¡É
¡¡Î¾Â¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¸Ô´ØÀá¤Ï¡¢Î©¤Ã¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ìîµå¤Ç¤â²ÄÆ°°è¤¬¹¤¤¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ø²æËÉ»ß¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ5ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÃæ³Ø¹Å¼°¡Ö¼è¼ê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤ÎÀÐºê³Ø´ÆÆÄ¤¬¡¢¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë3¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼è¼ê¥·¥Ë¥¢¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿2007Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤ËÆ³¤¤¤¿ÀÐºê´ÆÆÄ¤ÎËÜ¶È¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£Åê¼ê°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸ª¹Ã¹ü¤ä¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤Ç¡¢¼è¼ê¥·¥Ë¥¢¤ÎÅê¼ê¤Ï²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤ë»þ´ü¤Ï¶ÚÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¹ü¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÚÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾ï¤ËÊ¿¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÂ¤ò¹¤²¤ÆÎ©¤Ä¡£¼¡¤Ë±¦¼ê¤Çº¸¤Î¤Ä¤ÞÀè¡¢º¸¼ê¤Ç±¦¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥ê¥º¥à¤è¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡£¼¡¤Ï¾åÂÎ¤òÂ¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¸þ¤±¤¿Êý¤ÎÂ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò¾å¤²¡¢µÕÂ¦¤ÎÂ¤âÆ±°ìÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¤Ä¤ÞÀè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¡¢¾åÂÎ¤òÂç¤¤¯²ó¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤ÏºÆ¤ÓÂ¤ò¹¤²¤ÆÎ©¤Á¡¢¼ê¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¾åÂÎ¤ò¤°¤ë¤ê¤È1¼þ¤µ¤»¤ë¡£É¨¤ÏÂ¿¾¯¤Ê¤é¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤âOK¡£±¦²ó¤ê¤Èº¸²ó¤ê¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì5²óÄøÅÙ¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¸Ô´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ì¤ÐµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ä°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤Ê¤ÉÅêµå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡¢²ø²æËÉ»ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£¡Ö¸Ô´ØÀá¤¬¹Å¤¤¡×¤ÈÇº¤à¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë