Google½é¤ÎAI¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡¢2026Ç¯¤Ë2¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤Ø¡ª
Google¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎAIÅëºÜ¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ò2¼ïÎà³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤äÊÆ¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Warby Parker¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Gentle Monster¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï²èÌÌ¤Ê¤·¤ÎAI¥°¥é¥¹¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¢¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢Gemini AI¤È¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥«¥á¥é¤Ç¼þ°Ï¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆGemini¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤ÏÆ±¤¸AIµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥ó¥ºÆâ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¿¡¼¥ó¥Ð¥¤¥¿¡¼¥ó¡Ê¸òº¹ÅÀ¤äÊ¬´ô¤´¤È¤Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò»Ø¼¨¡Ë¤ÎÆ»°ÆÆâ¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤Î»úËë¤Ê¤É¡¢ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¡¢½èÍý¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¹Â¦¤Ç¤Ï¡¢Google¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëAndroid XR¤ò¼Â¹Ô¡£
Google¤Ï¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç·ÚÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÆüÃæÃåÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¤ÎAI¥°¥é¥¹¤ÏMeta¤ÎRay-Ban¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢º£¸åÅÐ¾ì¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¤Î³Æ¼Ò¤¬¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¹âÀÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Source: Google
via: MacRumors
