ブラウンより“モカ”がいいかも！【大人のハニーズ】40・50代に似合う♡「冬トップス」

今季のトレンドカラーの「ブラウン」。そのまま取り入れるのもいいけれど、周りと差をつけるなら、上品な柔らかさをまとえる「モカ」にも注目してみて。2025年のカラー・オブ・ザ・イヤーに選ばれている色で、旬度もバツグン。そんなモカカラーのアイテムをリサーチしたところ、浮かび上がってきたのは【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のトップス。洗練されたデザインでいつものコーデを格上げできそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

金色ボタンが上品なアクセントに

【GLACIER lusso】「金釦付クルーカーデ」＜モカ＞\3,980（税込）

ブラウンとベージュの中間のような、くすんだ色味が上品なモカカラーのカーディガン。金色のボタンも、ミドル世代のきれい見えをサポートします。ボタンやサイドポケットがアクセントになり、軽めのジャケット感覚で着用できそう。シンプルなクルーネックデザインなので、タートルネックやハイネックのトップスとの重ね着もおすすめ。

体型カバーも◎ 前後差ヘムのきれいめセーター

【GLACIER lusso】「裾スリット入りニット」＜モカ＞\4,980（税込）

無駄のない洗練されたデザインで、ミドル世代の毎日コーデにぴったりのセーター。こっくりとした深みのある色味が今っぽく、一点投入でこなれ見えしそうです。前後差のあるヘムで腰まわりをゆったりと覆ってくれるため、体型カバーも期待できます。インでもアウトでもサマになるので、1枚あれば冬コーデでヘビロテできるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M