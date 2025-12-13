猫の『プリン』くんのお気に入りスポットは、大好きな飼い主さんの腕の中。この日も腕枕を楽しんだという彼ですが、飼い主さんにも同様の願望があったようで……。

プリンくんと飼い主さん、それぞれの立場と役割が逆転する瞬間を捉えた動画は公開後わずか10日ほどで8.6万再生を達成するとともに、「安息の居場所」「反則級の可愛さよ」との声が相次いでいます。

【動画：テーブルで作業中、腕の中にやってきたネコ→枕にしてみた結果…あまりにも尊い『最高の時間』】

甘えん坊猫・プリンくんのルーティンとは

愛猫に腕枕を提供するのも最高だけど、たまには愛猫を枕にしてみたい──。そんな願いが実現した瞬間がここに。人気YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、飼い主さんの枕になった猫ちゃんの動画です。

短足マンチカンのプリンくんは2014年生まれの男の子。優しいパパさんとママさん、後輩猫『メル』くんと暮らしています。そんな彼の今年の冬のルーティンは、日中に日向ぼっこを、日没後はママさんの腕の中で過ごすことだといいますが……。

何よりも好きなのはママさんの腕の中！

動画冒頭にはソファの背もたれの上でくつろぎのひとときを過ごすプリンくんが。ママさんがソファに体を横たえると、彼はいそいそと背もたれを降り、腕の中へ。ママさんはプリンくんに腕枕を提供するとともに、彼とのお昼寝を楽しんだのだとか。

20分ほどでお昼寝から覚めたママさんが目にしたのは、小脇にお顔をうずめて熟睡するプリンくんの姿。愛らしい寝顔に後ろ髪を引かれながらも、ママさんは静かにソファを下り、作業のため、ダイニングに向かったそうで……。

この日はプリンくんがママさんの枕に！

どうしてもママさんと一緒に過ごしたかったのか、お昼寝を切り上げ、ダイニングテーブルで作業中のママさんのもとへ向かったというプリンくん。軽快なジャンプでテーブルに飛び乗ったあとは、慣れた足取りでママさんの腕の中に収まったとのことです。

その後しばらくはプリンくんを抱えた姿勢で作業を続行したというママさんでしたが、腕の中でまどろむ彼の姿に眠気を誘われ、プリンくんを枕に休息をとることに。ふわふわの背中にお顔をうずめる様子は、多くの視聴者の羨望を集めました。

冬毛を纏ったプリンくんは極上の質感。ふわふわであたたかく、やわらかくて最高にキュートな“プリン枕”を堪能する様子には、「ママの腕の中はプリンちゃん安息の居場所だ」「ママさんの抱きプリンになってるプリンちゃんお互い温かそう」「腕枕してほしくてママさんの元に来る甘えん坊のプリンちゃんすやすや可愛いそしてプリン最高のもふもふ枕プリンちゃん可愛い」「いつもと違ってプリンちゃんを枕にお昼寝。いつもと違うと戸惑うプリンちゃんめっちゃかわゆいね～」といった感想が寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、短足マンチカンボーイズ・プリンくん、メルくんの日常が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。