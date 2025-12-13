À¤³¦ÅªÂçÊªÇÐÍ¥¡¡ÉñÂæ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤!?¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÊú¤¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡¡³«±éÁ°¤Ë¿å£¹ℓÀÝ¼è
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ©¤«¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ò¥åー¤Ï¡¢¥¬¥¹¥È¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ØMe¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÇ¢¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÈÊÌ¤ì¤¿Ç¯¾å¤Î½÷Í¥ºÊ
¡¡Sirius XM¤Ç¥Ò¥åー¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¤Ê¤¬¤é¤¯Æ¬ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¼«Á³ÎÅË¡¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤È¤Í¡£5»þ¤Þ¤Ç¤Ë2¥ê¥Ã¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤ò°û¤á¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢½éÆü¤Ë2¥¬¥í¥ó¡Ê9¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤¯¤é¤¤°û¤ó¤À¤ó¤À¤è¡£¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤À¤í¡×¡ÖºÇ½é¤Î¶Ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Ù¥ëÌò¤ò¡ËÊú¤¨¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ù¥ë¤òÊú¤¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤Ã¤³¤¬¤Ç¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤ÏÀÖ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ëÌò¤ÎÇÐÍ¥¤â¤¹¤°¤ËÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¤Ï¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï²Î¤¦¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤¿¤ÀÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²Î¤¤¾å¤²¤ë¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¹¤«¡¢²Î¤ï¤º¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î·èÃÇ¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢²Î¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¡£²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¤¹¤°¤Ë´ÑµÒ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÉñÂæ¤Ø¤Î±ü¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢²¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë