JÂàÃÄÇ»¸ü½õ¤Ã¿Í¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡©¡¡ËÜ¿Í¤Ï¸ÅÁã´õË¾¤â¡Ä´Ø¿´»ý¤¿¤º¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ÖÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
CÂçºå¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤ÏÊì¹ñÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÁã¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Ñ¥é¥Ê¥¨¥ó¥»¤ÏÆ±Áª¼ê¤ÎÉüµ¢¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTretis¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¨¥Î¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Ñ¥é¥Ê¥¨¥ó¥»¤«¤éCÂçºå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯2·î¤ËJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£J1¤Ç¤Ïºòµ¨21»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¡¢º£µ¨¤Ï17»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤Ï6»î¹ç¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Ñ¥é¥Ê¥¨¥ó¥»¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤Ï¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤È¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Ï¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò¿½¤·½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë°ÕÍßÅª¤ÊÁª¼ê¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¹½À®¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÊÝ¾Ú¤òµá¤á¤ëÁª¼ê¤ÎÍ×µá¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Ñ¥é¥Ê¥¨¥ó¥»¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÊä¶¯¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¯¥Ð¥¹¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤â¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤ÎÉüµ¢¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Þ¥ë¥±¥¸¡¼¥Ë»á¤â¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Ñ¥é¥Ê¥¨¥ó¥»¤ÏÈà¤¬ÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥Ð¥¹¤È¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë