¿¹ÊÝJ¤ò¶ì¤·¤á¤ëÆñÅ¨¡¡Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡È¶Ê¼Ô¡É¤¬»ý¤Ä°Õ³°¤ÊÉð´ï
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿
¡¡ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎFÁÈ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢ÆüËÜ¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¾¡¼Ô¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡4¥Á¡¼¥à¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ìÄê¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡È3°ÌÈ´¤±¡É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÏWÇÕÍ¥¾¡·Ð¸³¹ñ¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬Æ±ÁÈ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò·âÇË¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢2»î¹çÌÜ¤Ç¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜÂç²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÜÌ¿¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤â´Þ¤á¤Æ¼ÂÎÏº¹¤¬¤è¤êÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Æñ¤·¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Ï¥À¥é¥¹¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ËÈô¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ®¤ì¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤ò´Þ¤á¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÏÉ¸¹â500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤ä¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¹âÃÏÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ë¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âNFL¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥À¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï³«ÊÄ¼°¤Ç¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î22»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¤í¤¦¡£
¡¡½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÁ°²ó¥Ù¥¹¥È8¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤À¡£¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¡¢²¤½£Í½Áª¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃæÈ×¤ÎÃæ¿´¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤òÃÖ¤¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ä¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤«¤é¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¡Ê¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¤ÎPSV»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡Ë¤Î·Ù²ü¤âÂÕ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤ÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¡¢Âî±Û¤·¤¿¾õ¶·È½ÃÇ¤Ç¼éÈ÷¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶·âÅª¤ÊÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Î¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÃæÈ×¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤«¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Á°È¾¤«¤é¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¹çÀï¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤«¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤ËÁ°È¾¤ÏÂÑ¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Î¥®¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âè2Àï¤Ï¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤³¤½40°Ì¤È¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò9¾¡1Ê¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤ÀÍ½Áª¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹¶·â¤ä¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë»î¹çÅ¸³«¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÇØ¸å¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ï¾ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¥ê¤ä¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯¥Õ¥§¥ë¥¸¥ã¥Ë¡¦¥µ¥Ã¥·¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¬¥é¥Õ¥¡¡Ë¤«¤é°ìÈ¯¤Ç¥Õ¥£¥é¥¹¡¦¥·¥ï¥È¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¡Ë¤éÁ°Àþ¤Î¶þ¶¯¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÆüËÜ¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¶Í¿¤¨¤¿»þ¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Âè3Àï¤Ï6·î25Æü¡¢ºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¤Ç²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂÐºö¤¬Æñ¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ëµ±¤¤¤¿2006Ç¯WÇÕ¤«¤é5Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°28°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤¤¤¦²¤½£¤Î¡È½àÎó¶¯¹ñ¡É¤Ï¤É¤³¤¬Íè¤Æ¤â¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀï¤¤È´¤¯¤¿¤á¤Î³Ê¹¥¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£ºÇ¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍèÇ¯3·î¤Î²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡£1°Ì¤Þ¤¿¤Ï2°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤«Á°²ó¥Ù¥¹¥È4¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç3°ÌÄÌ²á¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É32¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤ÎÁÈ¤Î1°Ì¤äEÁÈ¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÈÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤âÀ¸¤¸¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¡È3°ÌÈ´¤±¡É¤òÁÀ¤¦¥×¥é¥ó¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤âÁª¼ê¤Ë¤âÌµ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯²½¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¤¤¤«¤ËÀºÅÙ¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤³¤³¤«¤é7¤«·î¤¬¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌö¿Ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê²Ï¼£ÎÉ¹¬ / Yoshiyuki Kawaji¡Ë