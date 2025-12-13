ÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½÷ÀÀìÍÑÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤á¤°¤êUber¤ÈLyft¤òÄóÁÊ
Uber¤ÈLyft¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃËÀ¤é¤¬¡¢½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È½÷ÀµÒ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ëÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ä¤êÎ¾¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÃËÀ¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber¤Ï2025Ç¯7·î¡¢½÷ÀµÒ¤¬´õË¾¤¹¤ì¤Ð½÷À±¿Å¾¼ê¤ò¡¢½÷À±¿Å¾¼ê¤¬´õË¾¤¹¤ì¤Ð½÷ÀµÒ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWomen Preference¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êUber¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¿ôÀé·ï¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡¦Ë½¹ÔÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀµÒ¤¬½÷À±¿Å¾¼ê¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÀÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWomen Preference¡×¤òUber¤¬Æ³Æþ - GIGAZINE
Lyft¤Ï2023Ç¯¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWomen+ Connect¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤òÆ±À¤È¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢4¿Í¤ÎÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°ãË¡¤À¤ÈÁÊ¤¨½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤êÃËÀ¤¬º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¾è¼Öµ¡²ñ¤ò¸º¾¯¡¦ÊÑ¹¹¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤Ï½÷À¤è¤ê´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀº¹ÊÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¹ð¤é¤¬ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÈ¿º¹ÊÌË¡¤òÍÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¿Í¼ï¤äÀÊÌ¡¢½¡¶µ¤Ê¤É¤Çº¹ÊÌ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥ë¡¼¸øÌ±¸¢Ë¡¡×¤ò½â¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥ë¡¼¸øÌ±¸¢Ë¡¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç½÷ÀµÒ¤¬ÃËÀµÒ¤è¤ê¤â°Â¤¯°û¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´·½¬¤È¤·¤ÆÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤âÀ§Àµ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëË¡Î§¤Ç¤¹¡£
¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÁ´ÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê4000¥É¥ë(Ìó62Ëü5000±ß)¤ÎÂ»³²Çå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Women Preference¤äWomen+ Connect¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´¾åÉÔ²Ä·ç¡×¡Ö½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷»Ò²ñ¤Ç¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÀº¹ÊÌË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¾èµÒ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦º¹ÊÌÅª¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¹õ¿Í¤Î¾èµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦º¹ÊÌ¤ÈÆ±¤¸¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber¤ÈLyft¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¶¯¤¯Í×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber¤¬2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤òÂÐ¾Ý¤ËÈ¯É½¤·¤¿°ÂÁ´Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿¼¹ï¤ÊÀÅªË½¹Ô¤Þ¤¿¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ò2717·ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á68¡ó¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Êó¹ðÆâÍÆ¤Ï¡¢Æ±°Õ¤Î¤Ê¤¤¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤ª¤è¤ÓÀ¹Ô°Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¹Ô°Ù¤ÎÊó¹ð¼Ô¤Ï½÷À¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î89¡ó¤¬½÷À¡¢ÃËÀ¤Ï8¡ó¡¢»Ä¤ê¤Ï¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¡£
2021Ç¯¡¢Lyft¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¡£2019Ç¯¤Î¾è¼ÖÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÅªË½¹Ô¤ÎÊó¹ð¤Ï1800·ï°Ê¾å¡¢2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¾è¼ÖÃæ¤ÎÀÅªË½¹ÔÊó¹ð¤Ï4000·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤È¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ¥Àè¤Ç¤¢¤êÊÝ¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾èµÒ¤ÏÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£