¡ÚÆÃ½¸¡Û¡Ö¶ÚÆù¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª1Ëü±ß¤ÎÉþ¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â1¥¥í¶ÚÆù¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¶ÚÆùÈþ¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡ÄÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ÎÈë·í¤Ï¡Ä
ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¥Õ¥£¥¸ー¥¯¤È¤ÏÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥£¥¸ー¥¯¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢½õ»º»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾¾ËÜ»Ô¤Î½÷À¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤Ë¡¦¡¦¡¦
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÚÆù¡¦¡¦¡¦
¾¾ËÜ»Ô¤Ë½»¤àÂçÃ«Îè»Ò¤µ¤ó¡¦51ºÐ¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤é¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¡£
¶ÚÆù¤ÎÎÌ¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¤ÏÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Î3·î¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿ÂçÃ«¤µ¤ó¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï3ÅÙÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç²÷¿Ê·â¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯8·î¡¢¡ÖÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Î½÷»Ò¥Õ¥£¥¸ー¥¯50ºÐ°Ê¾åµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡ª
º£Ç¯¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¡¢º£¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï～¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·î¤Ë1²ó¡×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆü¡£
¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÇØÃæ¡¢¸ª¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ÆÃ¤ËÇØÃæ¡¢¹¤¬¤ê¤È¸ü¤ßÎ¾Êý¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤³¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡Ö½µ¤Ë3²ó¤Û¤É¡×¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÂçÃ«¤µ¤ó¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó
¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥±¥¢¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¥È¥ìー¥Êー¤Î¡ËÉ´À¥¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÂÎ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¡¢ÉÂµ¤¤Ã¤Æ°ì½Ö»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¡£¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¹¥´ñ¿´¤«¤é»Ï¤á¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¡£
¶Ú¥È¥ì¤Ï²á¹ó¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ÏºÇ¶¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¶ÚÆù¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£1Ëü±ß¤ÎÉþ¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â1¥¥í¶ÚÆù¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥ÊーÉ´À¥Í¥µ¬¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Î¿©»ö¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÉé²ÙÎÌ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÃé¼Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ã¤¹¡×
ÂçÃ«¤µ¤ó
¡Ö³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤â¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤èËÜÅö¤Ë¡£¡Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ë¤¤ç¤¦¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍè¤ë¤±¤É½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ã¤Æ ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤µ¤ó¡¢¶ÚÆùÈþ¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡©
Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¡£
¤½¤Î¶¥µ»¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Û¤É¤Ç¸©Âç²ñ¤Ê¤É¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ»Ô¤ÎÂçÃ«Îè»Ò¤µ¤ó¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½õ»º»Õ¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¤Î·Ð¸³¤«¤é½õ»º»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö36ºÐ¡×¤«¤é½õ»º»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤ª»º¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¥±¥¢¤¹¤ëËèÆü¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþÍá»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ¬²¹¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©38¤«¤é40ÅÙ¤°¤é¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ì¤ë¤á¡£Åß¤Ï40ÅÙ¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê²Æ¤Ï38ÅÙ¤°¤é¤¤¡×
¡ÖÇ¨¤é¤¹»þ¤â¼ê¤Ç¤ªÅò¤«¤±¤ë¤È´é¤Ë¤ªÅò¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥¬ー¥¼¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤ª´é¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÂ±¡¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤ªÊì¤µ¤ó
¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤ª»º¤Î»þ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉÅª³Î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»º¤à½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»º¤á¤Þ¤·¤¿¡×
°Â¿´´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬ÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¡×¤¬¡¢ÉÂ±¡Ãæ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½õ»º»Õ ¼çÇ¤ ²ÏÂ¼¹À»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ºÉØ¿Í²Ê ¸ÅÀîÅ¯Ê¿ °å»Õ
¡Ö¡ÊÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç»ä¤â¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤â¡Ê¶Ú¥È¥ì¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
½õ»º»Õ¤È¤·¤ÆÌë¶Ð¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦ÂçÃ«¤µ¤ó¡£
¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤ÂÎ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿©»ö¤¬ÂçÀÚ¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥ÁÂç²ñÁ°¤ÏÂÎ½Å41¥¥í¤Û¤É¤Ç¡¢ÂÎ»éËÃ¤ò5¡ó¤Þ¤Ç¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö´ÉÍý¤Ï¤µ¤¾¤«¤·ÂçÊÑ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó¡ÖÉáÄÌ¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
É´À¥¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤½¤³¤Þ¤Çºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÂçÃ«¤µ¤ó
¡Ö¤Û¤«¤Î²È¤Î¤´ÈÓ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¤¿ÌÜ¤âÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ºÌ¤ê¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×
¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤ÇËèÆüºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤é¤Î¥µ¥é¥À¡£¤³¤ì¤ÏÀÖÂçº¬¤Î¿ÝÄÒ¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅâ¿É»ÒÌ£Á¹¡£¥á¥¤¥ó¤È½Á¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ð¡¢½ª¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉûºÚ¤Ïºî¤ê¤À¤á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤ª¤«¤é¤Î¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÀäÂÐÂÀ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤¬ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ÎÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿©»ö¤Ï¡¢É×¤Î¹¥Ìï¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³»Ï¤á¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¥Ìï¤µ¤ó¤Ï¡£
ÂçÃ«¹¥Ìï¤µ¤ó
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£ºÇ½é¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£µÞ¤Ë¥Õ¥£¥¸ー¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÂçÃ«¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡£
ÂçÃ«Îè»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂç¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×