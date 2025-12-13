¸É¹â¤Î·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¡¢¡ÖÂç·ù¤¤¡×¤ÊÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¸«¤¨¤¿¤â¤Î¡¡¡ÈÀï¤¤Êý¡É¤ÎÊÑ²½¤Ë¥ê¥ó¥¯
¡¡¸É¹â¤Î·Ý¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤¿·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡ÖÂç·ù¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢MC¤È¤·¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ï¡¢±ÊÌî¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ê¡¢¤½¤Î¿´¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÃË¤¬³À´Ö¸«¤»¤¿¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÄ¾¤Ê´ãº¹¤·¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â°Õ³°¤È»÷¹ç¤¦¡¡±ÊÌî¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£
¢£·ù¤¤¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤
¡¡¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÎ©¤Ä±ÊÌî¤Ï¤É¤³¤«¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëMEGUMI¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAK¡¾69¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤¹¤éÅÁ¤ï¤ë¤½¤Î¾ì¤Î°µ¤Ë¡¢±ÊÌî¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¡ÖÎø¥ê¥¢¤¬·ù¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊÌî¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î°Õ»×¤òÄ¶¤¨¤¿¼þ°Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤È¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÎø¥ê¥¢¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤Æ¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢AK¡¾69¤µ¤ó¤â¸Æ¤Ö¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¶½Ê³¤·¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡MC¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò±é¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤ËÈÝÄê¤â¤»¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ±³¤â¤Ä¤«¤º¡¢¤¿¤ÀÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢±ÊÌî¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇ´é¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â·×»»¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÈó¾ï¤Ë¸«¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ã¤¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯±ÊÌî¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤Î°Û¿§¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍå¿ËÈ×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿Í´Ö¡×¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ
¡¡¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¸«¤ë¤â¤Î¡×¡£±ÊÌî¤Ï¤½¤¦¤¿¤«¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤êÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤Û¤ÉÍ°ÕµÁ¤À¤È¤µ¤¨¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤·¤â¤¬»ý¤Ä¡¢¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î¿©¤ï¤º·ù¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´è¤Ê¤Ê¿´¤Ï¡¢MEGUMI¤äAK¡¾69¤Î²òÀâ¤È¶¦¤ËVTR¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤²áµî¤ò»ý¤Ä¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤Éµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£É½¸½¤ÏÁÆÌî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊª¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Îø°¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¿Í´Ö¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÊÌî¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¥ê¥¢¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä»É¤µ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¸¿È¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤¬¤³¤ì¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÎø¥ê¥¢¤ò¸«¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÎø°¦¤¬¡¢¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£ËÜµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼êÁ°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡£
¡¡¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀÈ¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ë¤Æ¤«¤ê¤ó¡£°ìÅÓ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£Ã¯¤â¤¬¿Í´Ö½¤¯¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«±ÊÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÊÄ¤¸¤¿À¤³¦¤«¤é¤Î²òÊü¤È¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡Ö¶â»ý¤Á¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¿ÍÂ¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÊÌî¤Ï¡¢Âç¼ê»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈò¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ÑµÍ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±ÊÌî¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿Í£°ì¤ÎÀï½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ¤³¦¡£½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¿Í¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿±ÊÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢âÁ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤¯±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖAK¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤¬¤Í¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢Ä¶ÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï¤«¤Ê¤êÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢Èà¼«¿È¤¬¼«¿È¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¡Ö¤¤Ä¤¤¤Ê¡×¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤¤¤¤»þ´ü¤ËÍè¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿·¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢±ÊÌî¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ¤á¤ë¼Ô¤Ø¤ÎÈ¿¹ü¿´¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¾ÁÛÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È±ÊÌî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Ï·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¶â¤â¤Ê¤¤¤±¤É°û¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡¢°å¼Ô¤È¤«¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â»ý¤Á¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤ë¤Ê¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÊý¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¶â»ý¤Á¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¿ÍÂ¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÇÒ¶â¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²¿¤¯¤½¡×¤È¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿§´ã¶À¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢½ã¿è¤Ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ÑµÍ¤á¤ë¤·¤«¡¢¥Þ¥¸¤ÇÀï¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉAK¤µ¤ó¤È¤â½Ð²ñ¤¤¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢±ÊÌî¤Ë¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤«¤»¤¿¡£´è¤Ê¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈà¤Î·Ý¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡¦¾åÌîÎ±²Ã¡Ë
¡¡Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ï¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£