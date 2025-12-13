超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #9』が12月12日に配信。「苦手を得意に変えられる」とアピールする学生に超一流企業から様々な質問が飛んだ。

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

大阪医科薬科大学薬学部に通う村橋一輝（むらはし・かずき）さんは「私の人生の目標は苦手なものに飛び込み克服し、得意なものに変えることです」とアピール。具体的なエピソードとして、家庭に訪問して家庭教師の勧誘を行う長期インターンシップへの挑戦を挙げた。最初は自分の要望を相手に伝えることが苦手で苦戦したものの、相手の話を聞くことを意識したことでニーズに沿った提案ができるように。その結果、全国のインターン生の中で、月間MVPを2回受賞したという。

「得意な分野をさらに伸ばすこともされていますか？」

相馬健太（株式会社ワコール 人事部 人財・組織開発担当）：得意な分野をさらに伸ばすこともされていますか？

村橋：その点も大学時代に力を入れました。日本一を目指す強豪ソフトテニス部で部長を務めた際は、自分の得意なものを分け与えてチームとして成長することを目指しました。

河崎真也（株式会社JTB 人事チーム グループリーダー（求人担当））：インターンで信頼関係を構築できたと実感できたエピソードがあれば教えてください。

村橋：家庭教師を始めるか検討している家庭を訪ねた際、最初は僕と話せないお子さんも多く、部屋から出て来られない子もいましたが、ドア越しに『一緒にゲームしよう』などと話しかけ、優しく寄り添って、その子にとって良い提案は何か、どんな話をしたら興味を持ってくれるか、意識しました。



「軸や譲れないポリシーを持っている方だと感じました」

企業の採点は、下は4点、上は7点とばらけた。

「7点」をつけた日本航空株式会社（客室乗務職）は「プレゼンの感じは、とても誠実さも落ち着いた印象もあり、軸や譲れないポリシーを持っている方だと感じました」と高評価。

「5点」をつけたロート製薬株式会社は「『自分はこういう社会を作っていきたい』などのビジョンがまだないように感じました。スパッと自分で判断することも必要かと思います」とコメントした。

