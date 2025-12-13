Ëâ¿À¤Ï¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹¡ª ½ÂÀîÆñÇÈ¡¢ËÙ½Â¥³¥ó¥Ó¤ÇÆü¸Ù¤®Ï¢¾¡¼Â¸½ 1¥ö·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¡Ö¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÈËÙ½Â¥³¥ó¥Ó¡É¤ÇÆü¸Ù¤®Ï¢¾¡¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬12·î12Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢10·î20Æü°ÊÍè¤Î¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÂÀî¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°µ¤¹ç¤¤¤Î¡È4ÅÙ¥¢¥¬¥ê¡É
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éEARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÀî¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¥¸Í·§¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦¥É¥é1¡¦Î¢1¤ÎÄ·Ëþ¤ò·è¤á¡¢12000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡¢¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¡£Åì2¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÀ¥¸Í·§¤¬¥ê¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¿Æ¤Î½ÂÀî¤¬Ï»Ëü¡¦¶åËüÂÔ¤Á¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¥ê¡¼¥Á¡£À¥¸Í·§¤«¤é¶åËü¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢½ÂÀî¤Ï¥Ô¥ó¥Õ¡¦ÀÖ1¤Î5800ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç½ÂÀî¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì3¶É1ËÜ¾ì¤Ç½ÂÀî¤Ï5½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ1¡¦Î¢1¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤Ç8300ÅÀ¤Î²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬12000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡¢¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ÎÂçÊª¼ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ËÆÍÆþ¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î½ÂÀî¤¬3½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤³¤ì¤ËÂ³¤¡¢¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤ËÈ¯Å¸¡£ºÇ¸å¤Ï¼ÆÅÄ¤¬¥Ä¥â¥¢¥¬¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ç½ÂÀî¤¬¸Ä¿Í4¾¡ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÆü»î¹ç¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬2Ãå¡¢ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï1Ãå¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÂÀî¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤½¤â¤½¤â2Ãå¡¢1Ãå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬10·î¤Î½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢¾¡¤É¤³¤í¤«Ï¢ÂÐ¤Ç¡Ê¤ÎÎ®¤ì¤Ç½ÐÈÖ¤¬¡Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤ÀÂÐ¶É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ËËÙ½Â¥³¥ó¥Ó¤ÎÁêËÀ¤Ë¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡£Ï¢ÂÐ¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±½ÂÀî¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï2Ãå¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÙ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ1¥ö·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¡£º£´ü4¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£½ÂÀî¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÍ£°ì¸Ä¿Í¤Ç¥×¥é¥¹°è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤É¤ó¤É¤óÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¥×¥é¥¹°è¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤¦¤È¡¢¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿½Â¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü500ÅÀ/¡Ü60.5
2Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü8100ÅÀ/¡Ü8.1
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü7300ÅÀ/¢¥12.7
4Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4100ÅÀ/¢¥55.9
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë