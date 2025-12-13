À¾¶å½£Æ»¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¶å½£À¾Ã¼¡×¤Ø14Æü±ä¿¡ª ½ªÅÀIC¤«¤éÅç¤Ø°ìËÜÆ» ¾Íè¤ÏÊ¡²¬Ä¾·ë
¾¾±ºº´¡¹Æ»Ï©¤¬±ä¿³«ÄÌ
¡¡Ä¹ºê¸©Æâ¤Ç¡¢¾¾±ºº´¡¹Æ»Ï©¤Î¾¾±ºIC¡ÁÊ¿¸ÍIC´Ö7.5km¤¬2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾Ã¼¤Ø¡Û¾¾±ºº´¡¹Æ»Ï©¡ÊÀ¾¶å½£Æ»¡Ë¤Î³«ÄÌ¥ë¡¼¥È¤ò¸«¤ë¡ÊÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¾¾±ºº´¡¹Æ»Ï©¤Ï¡¢¾¾±ºIC¡ÊÄ¹ºê¸©¾¾±º»Ô¡Ë¤Èº´¡¹IC¡ÊÆ±¡¦º´¡¹Ä®¡Ë¤ò·ë¤Ö¹âµ¬³Ê´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£2014Ç¯ÅÙ¤Ë»ö¶È²½¡£Éý°÷12.0m¡¦2¼ÖÀþ¡¢Àß·×Â®ÅÙ80km/h¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤È¤·¤Æ·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹19.1km¤Î¤¦¤Á¡¢º£²ó¤ÏËÌÂ¦¤Î7.5km¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾¾±ºº´¡¹Æ»Ï©¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©ËÌÉô¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»204¹æ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¦ÂåÂØÏ©¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾¶å½£Æ»¤Î°ìÉô¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾¶å½£Æ»¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤«¤éº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡¦°ËËüÎ¤»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ËÌ¾¾±ºÈ¾Åç¤ÎÄ¹ºê¸©¾¾±º»Ô¡¦º´À¤ÊÝ»Ô¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤ê¡¢º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤Ë»ê¤ë¹âµ¬³Ê´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó³«ÄÌ¤¹¤ëÊ¿¸ÍIC¤Ïº´À¤ÊÝ»ÔÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©Æ»258¹æÊ¿¸Í¹¾·ÞÀþ¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢¶å½£À¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¿¸Í»Ô¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¸ÍIC¤«¤éÊ¿¸ÍÅç¡Ê¹ñÆ»383¹æÊ¿¸ÍÂç¶¶¡Ë¤Þ¤Ç°ìËÜÆ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÄ¹ºê²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢¾¾±ºº´¡¹Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉºÒµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤äÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿À»ö,
Åìµþ,
°ÖÎîº×,
Ë¡Í×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ä¹Ìî,
²ð¸î