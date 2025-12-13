「職場でのモヤモヤ・イライラが消えた」

「自分のチームが好きになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

目ん玉が飛び出るほど仕事ができない

職場にひとりはいる、「なんでこの人、こんなに仕事ができないんだ？」と思ってしまう人。

話すと普通、いやむしろ頭がよさそうに見えるのに、仕事になるとまったく機能しない。

そんな人がいます。

では、目ん玉が飛び出るほど「仕事ができない人」の特徴とは、いったい何なのか。

ここでは最も致命的な特徴を1つ、明らかにします。

「致命的に仕事ができない人」の共通点

仕事ができない人にはさまざまなタイプがいますが、「考える前に動く人」はその中でも圧倒的に問題を引き起こします。

たとえば、課題の本質を理解せずに「とりあえずやってみました」と動く。

指示の背景を理解せずに手を動かす。

そして「できました」と報告するものの、まったく的外れだった。

そんな場面、見覚えがあるのではないでしょうか。

これは、情報の構造化や要点整理といった「考える技術」が欠けていることを意味します。

つまり、頭の回転やIQ以前に、「仕事の型」がないのです。

「考えずに動くこと」の弊害

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

考える習慣のない人に限って、「残業してまで頑張る」ことを美徳だと信じている。そして、周囲から評価されないと、「やる気があるのに何で？」と不満を漏らす。だが本質は、行動の精度の問題であり、それ以前の構造的な思考力の欠如である。

――『リーダーの仮面』より

まさにこのとおりです。

考えることをすっ飛ばして動いてしまう人は、本人に悪気がなくても組織に迷惑をかけます。

価値や効果という「質」の概念がない。

これでは成果につながらず、むしろ手戻りを引き起こすだけです。

「本質を考えない人」が組織を疲弊させる

このような人がチームに1人いるだけで、上司や同僚の仕事が倍増します。

「なんでこれをやったの？」「そこじゃない」といったやり直し指示が増えることで、全体の進捗は遅れ、現場のモチベーションは下がります。

しかも、本人はそれに気づかないことが多い。「動いている自分」に満足してしまっているからです。

「時間をかける前に考える」が最低条件

目ん玉が飛び出るほど仕事ができない人の最大の特徴、それは「考える前に時間をかける」ことです。

仕事はスピードではなく、精度と構造で決まります。

本質を捉える思考こそが、仕事の最初の一歩。

そしてその思考を仕組み化し、チームで再現可能にすることがリーダーの役割です。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。