怠けているように見えて、実は「結果を出す人」がやっていることとは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち(大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…)は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。

リラックスが「成果」を引き出す

成果を出すためには「緊張感が必要だ」と考える人は少なくありません。

しかし、過度な緊張はパフォーマンスを下げる要因になります。

むしろ、リラックスして臨むことで、本来の力を発揮できるのです。

本記事では、リラックスが成果につながる理由と実践方法を考えます。

「過度な緊張」が妨げるもの

緊張状態では、心拍数が上がり、思考が狭まり、柔軟な判断が難しくなります。

これは、試験やプレゼン、スポーツなどでよく見られる現象です。

緊張感がゼロでも成果は出ませんが、過剰な緊張は明らかにマイナスになります。

リラックスがもたらす「安定」

リラックスすることで、心と体は自然体に戻ります。

その状態では、注意力が広がり、状況を冷静に捉えられます。

安心感があるからこそ集中力が高まり、持っている力をそのまま発揮できるのです。

リラックスを「習慣化」する方法

リラックスを本番で実現するには、日常から習慣化しておく必要があります。

深呼吸、軽いストレッチ、短い瞑想などを取り入れることで、緊張を和らげやすくなります。

自分に合ったリラックス法を持っておくことが、安定した成果を生む鍵です。

リラックスは怠けではなく、成果を最大化するための条件です。

過度な緊張を避け、自然体で臨むことで、本来の力が発揮されます。

淡々とリラックスを習慣化し、成果につなげる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、リラックスを力に変え、ゆるストイックに生きましょう。

