¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¡ª¡¡¡Ö¿Ì¤¨¤ë¡×Àï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ
¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥±¥í¥¦¥Ê¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï1998Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤«¤é£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
½é¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á
¡¡½Ð¾ì£¸¥«¹ñ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¸ÞÎØÀÚÉä¤Ï£²Ëç¤Î¤ß¡£¤Þ¤º¤ÏÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½Áª¤òÆüËÜ¤Ï£¶¾¡£±ÇÔ¤Î£²°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½øÈ×¤Î¥É¥¤¥Ä¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¿·±Ô¹ñ¤ÎÃúÇ«¤Ê¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¡ÊºÇ¸å¤Î°ìÅê¡Ë¤òÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¯¤Ë¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤ä¥¨¥ó¥É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ë¥µ¡¼¥É¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâ¤¬¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¡¢¥Õ¥£¥Õ¥¹¤Î¾®ÎÓÌ¤Æà¤¬¥»¥«¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¾®Ã«Í¥Æà¤¬¥µ¡¼¥É¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤à»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢23ºÐ¤Î¾®ÎÓ¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¥·¥ç¥Ã¥ÈÀ®¸ùÎ¨90¡ó¡¢82¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¤¤º¤ì¤âÁê¼êÁª¼ê¤ËÅê¤²¾¡¤Ä¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÀï½Ñ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥É¤Î¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê£´ÀïÌÜ¤Î¥Á¥§¥³¡¢£µÀïÌÜ¤Î¥È¥ë¥³¡¢£¶ÀïÌÜ¤Î¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£µÅÀ°Ê¾å¤ÎÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÂç¾¡¡£Í½ÁªºÇ½ªÀï¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¤ÏÂÇ¤ÁÉé¤±¤Æ£²°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥à¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¾¡Íø¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂåÉ½·èÄêÀï¡£¾¡¤Æ¤Ð¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎµÈÂ¼¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°û¤à¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¾¯¤·¤À¤±¤·¤«°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£½øÈ×¡¢Í½Áª¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁ´¥Õ¥©¡¼¥¹Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¹â¥·¥ç¥Ã¥ÈÎ¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤â¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤âÈÔ²ó¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î³«¤Ä¾¤ê¤³¤½¡¢¶áÇ¯¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¶¯¤µ¤À¡£
¡¡¤½¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ°¸åºÛÃÇ¡ÊÁ°¸åºÝÃÇ¡Ë¡×¡£2023Ç¯WBC¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Çò°æ°ì¹¬¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£Áµ¤Î¶µ¤¨¤Ç¡¢²áµî¤äÌ¤Íè¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡Âç²ñÁ°¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥±¥í¥¦¥Ê¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ»û¤òË¬¤ì¡¢10Ê¬´Ö¡¢¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤éâÔÁÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢´ñ¤·¤¯¤â¤ª»û¤Î½»¿¦¤«¤é¼õ¤±¤¿ÀâË¡¤â¡Ö²áµî¤È¤«Ì¤Íè¤È¤«¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ëº£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶á¹¾Ã«¡£Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ï¾¡ÇÔ¤â¸ÞÎØ¤âËº¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀì¿´¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¤·¤Ó¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï£¹·î¤ËÃÕÆâ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ç¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤È¤Î»àÆ®¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤Î£¸»î¹ç¤Î¤¦¤Á£µ»î¹ç¤Ï¡¢Éé¤±¤¿¤é¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤¬Àä¤¿¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Ã«¤À¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡½¡½¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¤³¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¡¢Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿10¥¨¥ó¥É¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò·è¤á¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÍ¥°Ì¤Ê¶ÉÌÌ¤òÊÝ»ý¡£Àè¹¶¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥«¥¹¥ê¡¼¥ó¤ËÆñ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¥¹¥«¥¹¥ê¡¼¥ó¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¥¹¥È¡¼¥ó¤òÃ¥¤¨¤º¤ËÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢¥¹¥«¥¹¥ê¡¼¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÀË¤·¤¯¤â·è¤Þ¤é¤º¤Ë¾¡Íø¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤â¡¢´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¡¼Ô¤ò»¾¤¨¤ë°®¼ê¤Î¤¿¤á¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¼ê¤ò¡¢¶á¹¾Ã«¤â¾®Ã«¤â¾®Ìî»û¤âµÈÂ¼¤âÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç±ß¤òºî¤ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤½¤Î¸å¤Ë¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¥«¥ì¥ó¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÀï¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ä¥¹¥¤¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¡¢´Ú¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿³Æ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¹¥Å¨¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡Èà½÷¤é¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡£