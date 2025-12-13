¡Ú1950Ç¯¥·¥ê¡¼¥º1¤Î¼ÖÌ¾¤ò·Ñ¾µ¡Û¾¦ÍÑ»ÅÍÍ¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡ÙÆüËÜ½éÆ³Æþ¡ª2Ì¾¾è¼Ö¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥â¥Ç¥ë
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ½éÆ³Æþ
¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡Ù¤òÆüËÜ½éÆ³Æþ¡¢È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡Ù¤È¥À¥«¡¼¥ë¥é¥ê¡¼»²Àï¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥À¥«¡¼¥ëD7X-R¡Ù¡¡Á´12Ëç
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1950Ç¯¤Î½éÂå¡Ø¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º1¡Ù¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ØHARD TOP¡Ê¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼»Ë¾åºÇ¤â¹â¤¤·øÏ´À¤È¼ÂÍÑÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁöÇËÇ½ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤ÊÀÑºÜÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥× ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼110¡Ù¤ò2Ì¾¾è¼Ö»ÅÍÍ¤È¤·¡¢¾è°÷¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È²Ù¼¼¤ò»ÅÀÚ¤ë¸ÇÄê¼°¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¡¢ºÇÂç2059L¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Ù¼¼¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ï¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ù¼¼¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ä¡¢58L¸åÉô¥¢¥ó¥À¡¼¥Õ¥í¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁõÈ÷¡¢¤µ¤é¤ËÁ°ÀÊ¤Ë¤â»Ü¾û¤Ç¤¤ë¾ÈÌÀÉÕ¤¤ÎÂçÍÆÎÌ155L¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Õ¥í¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¥µ¥¤¥É¤È¥ê¥¢¥É¥¢¤«¤é²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¡¢¹â¤á¤é¤ì¤¿ÀÑºÜ¸úÎ¨¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¥¤¥ó¥¸¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï998Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆüËÜ½éÆ³Æþ¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À®Ìó¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë´ë¶È¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡¢¥á¥¤¥¯¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ø¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£