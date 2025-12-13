オーラルケアがホリデー仕様に♡Nobaton.の限定トゥースペーストが登場

ハリウッド発のオーラルケアブランドNobaton.から、人気アイテム「1% AHA アンプルトゥースペースト」がホリデー仕様の数量限定パッケージで登場します。温かみのあるチェック柄やスターを散りばめた華やかなデザインは、手に取った瞬間にときめきをくれる特別な仕上がり。3本入りのアンプルがウィンドウ越しに見える構造は、ギフトにも飾るアイテムにもぴったりです。日常のケアに季節の彩りを添えてくれる、冬だけの限定アイテムをチェックしてみてください♪

ホリデー気分高まる特別デザイン

今回のホリデー限定パッケージは、“贈り物を開ける高揚感”をテーマに、レッドを基調としたチェック柄やベル、スターなどの季節モチーフを散りばめたデザインに。

外箱のウィンドウからは3本のアンプルが美しく見える仕様で、開封前から気分が上がります。

小ぶりながら上質感のある佇まいは、職場や友人など、距離感を選ばず贈れるギフトとしても最適です♡

1％AHA採用のプロ仕様ケア

中身は、定番人気の「1％ AHA アンプルトゥースペースト」と同じプロフェッショナル処方を採用。1％AHAが歯面をなめらかに整え、温泉ミネラルや乳香エキスがやさしい口腔ケアを実現します。

アンプル設計によりフレッシュさを保ち、旅行時にも持ち歩きやすい点も魅力。喫煙やコーヒーの着色汚れ、歯のくすみが気になる方にもおすすめです。

価格・容量・購入場所をチェック

「1% AHA アンプルトゥースペースト ホリデー数量限定パッケージ」は、35g×3本入りで価格は1,980円(税込)。

発売期間は12月20日(土)～1月10日(土)です。取扱店舗はNobaton.公式サイト、Amazon、楽天市場と入手しやすく、限定アイテムながら購入しやすいのが嬉しいポイント。

気になる方は早めにチェックしてみてください♪

冬のケア時間に彩りを添える限定品♡

季節の華やぎをまとった「1% AHA アンプルトゥースペースト ホリデー数量限定パッケージ」は、日々のケアを少し特別にしてくれる存在。

上質感のあるボックスはギフトにも嬉しく、性別を問わず贈りやすいのも魅力です。磨くたびに心地よさが広がり、口元の印象を明るく導いてくれるプロ仕様の処方も頼もしいポイント♪

ホリデーならではの特別感とともに、冬のオーラルケアを楽しんでみてはいかがでしょうか。