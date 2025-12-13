¹âÎð¤Î¿Æ¤ò»ý¤Ä40Âå¡Á50Âå¡Ö¿Æ¤Î±¿Å¾¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×7³ä¤Ë¡ÄÌÈµöÊÖÇ¼¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ï¡ª¡©
¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¡£¹âÎðÎ¾¿Æ¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±¦¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¡¢º¸¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¡×¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÅ½¤é¤ì¤¿ÌÜ°õ¥·¡¼¥ë¤¬ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¡¼¥¿¥¹¤Î±¿±Ä¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼ÖÀìÌçÅ¹tortoise¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¿Æ¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ç7³äÄ¶¤Ç¤·¤¿¡£
70Âå°Ê¾å¤Î¿Æ¤ò»ý¤Ä40Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯10·î¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙÉÔ°Â¤«¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê18.9%¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤äÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê53.5%¡Ë¤Ç¡¢70¡óÄ¶¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ï23.1%¡¢¡ÖÁ´¤¯ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ï4.5%¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¿Æ¤Î±¿Å¾¤äÌÈµö¤Î½ê»ý¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë±¿Å¾¡×¡Ê35.7%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¡Ö»þ¡¹±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬14.5%¡¢¡Ö±¿Å¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÈµö¤Ï½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬6.5%¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ç¤ËÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¡×¤Ï27.2%¤Ç¡¢70Âå¤Î¿Æ¤Î3³ä¤Û¤É¤¬ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»þ¡¹¡×±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï58.6%¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï²óÅú¤·¤¿41.4%¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÈµöÊÖÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¾å¤Ç¤Î¾ãÊÉ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ê31.8%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¡Ö¿Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ä¼«Âº¿´¡×¡Ê20.5%¡Ë¡¢¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ø¤Îí´í°¡×¡Ê13.3%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå°Ê¾å¤Î¿Æ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò¡ÖÆü¾ïÅª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»þ¡¹¡×±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë¡¢¿Æ¤Î¼«Æ°¼ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤Ë¸þ¤±¸½ºß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡¦ÀâÆÀ¡×¡Ê13.8%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¡Ö±¿Å¾¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ÈÈ½ÃÇºàÎÁ¤ÎÄó¶¡¡×¡Ê10.5%¡Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¤È¸¡Æ¤¡×¡Ê9.0%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå°Ê¾å¤Î¿Æ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò¡ÖÆü¾ïÅª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»þ¡¹¡×±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë¡¢¿Æ¤¬¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ê46.6%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¡Ö¿Æ¤Î³èÆ°°ÕÍß¤ÎÄã²¼¡×¡Ê18.6%¡Ë¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡×¡Ê16.2%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
