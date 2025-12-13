歌手で俳優のディーン・フジオカさん（45）が、12月15日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。番組では、幼少期や両親との思い出をはじめ、香港でスカウトされた秘話、そして3人の子どもたちへの思いも明かします。



【写真】趣味で始めたバレエと乗馬について語るディーン・フジオカさん

福島県で、4人きょうだいの長男として生まれたディーンさん。高校卒業後にアメリカに留学。その後、香港でスカウトされ、台湾など各国で人気となりました。実は、子どもの頃は父が英語や中国語を教えてくれたといいます。



そんなディーンさんには茶道やピアノ、乗馬など多彩な趣味があります。少し前に始めたというバレエの様子や、乗馬を楽しむ貴重な映像を披露します。一方、おなかが空くと電池が切れてしまう、という愛らしい一面も…。



私生活では、2012年に公式サイトで結婚を発表し、2014年に双子、2017年には第三子が生まれていました。しかし今年10月に離婚を発表。「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」とし、「これまでの結婚生活の中で、妻は家族に惜しみない愛情を注ぎ、私自身の活動も支え続けてくれました」と感謝の言葉を綴っていました。番組では、3人の子ども達への想いも明かします。