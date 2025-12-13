好き＆飲んでみたい「福島県の地酒」ランキング！ 2位「飛露喜（ひろき）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
心がほっとほどけるような一杯を探している人も、まだ知らない“運命の地酒”に出会いたい人も必見です。各地に息づく職人の技と個性が詰まった地酒の魅力を、ここから一緒にたどってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「福島県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「入手困難なプレミアム地酒なので、なんとかして一度は飲んでみたいです」（60代男性／新潟県）、「江戸時代からやっている老舗の新しい銘柄ですが、香りや口当たり自分好みで好きだから」（40代女性／新潟県）、「甘口なのにお米感があってワインみたいにフルーティーに飲めます」（50代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
回答者からは「日本画・アートを思わせる芸術的な味を楽しめそうだから」（50代女性／京都府）、「コクとキレも良いバランスがよく福島県の代表的する地酒だと思うから」（50代男性／大阪府）、「居酒屋で飲んだ時に、食べ物との相性が良いと感じたため」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：飛露喜（ひろき）／50票福島県河沼郡にある酒蔵の銘柄で、入手困難な銘酒として全国的に知られています。その希少性の高さと、フルーティで華やかな味わいが、強い「飲んでみたい」という願望に繋がり、高い評価を得ました。
1位：写楽（寫樂）（しゃらく）／58票福島県にある酒蔵の銘柄で、華やかな香りと、米のうまみを感じるモダンな味わいが特徴です。そのスタイリッシュなネーミングと、全国的な人気が高まっていることから、圧倒的な支持を集めました。福島の地酒ブームをけん引する銘柄の1つです。
