¥í¥Ã¥Æ¡¦³ÑÃæ¡¢¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡Ä¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¦¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î³ÑÃæ¾¡Ìé¤¬12Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤³¤ò¤¹¤´¤¯½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë°ÛÎã¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÇ¯Êð¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤òÇä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤â¤·ÎÉ¤±¤ì¤Ð10²¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤ª¾ù¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£10²¯¤«¤éÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤À¤±º£Æü¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Îº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢À®ÀÓ¤¬½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤È¼«Ê¬¤È¤«Ç¯Îð¤¬¾å¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¡¢¸òÎ®Àï¤«¤é¼ã¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÑÃæ¼«¿È¡¢¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¡ÖÆÍ¤¾å¤²¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¦¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡Öµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¸¥¸¥¤°·¤¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¡¢µ¤»ý¤Á¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö½ç°Ì¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦´¶¤¸¤Ã¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£