Â¼¾å¤è¤ê¤â²¬ËÜ¡¢º´Æ£µ±¡ª¡¡º£±Ê¡¢µÆÃÓ¤è¤ê¤âÅì¡ª¡¡Âè3Êá¼ê¤Ï·´»Ê¡ª¡¡¤³¤ì¤¬WBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼30¿Í¡×¤ÎºÇÅ¬²ò¤À!!!
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¤âÂçÃ«¡ÊÃæ±û¡Ë¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤
ÍèÇ¯3·î³«Ëë¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¡¢¸ª½ñ¤ä¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢×ÖÅÙÈ´¤¤Ç"ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼"¤òÁªÈ´¤¹¤ë¡ª
¢¨Áª¼ê¤Î½êÂ°¤Ï2025Ç¯12·î3Æü»þÅÀ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡ÚÅê¼ê15¿Í¡ÛÁª¹Í´ð½à¤Ïà´Ö°ã¤¤¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤á¡Û
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î»²ÀïÉ½ÌÀ¤Ç¡¢WBC¤ËÄ©¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ô¡¼¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖÂçÃ«¤Î»²Àï¤ÇMLB¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â½Ð¾ì¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ä¡¢²áµî¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëà¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆ°¤±¤ëÁª¼êá¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡£Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¹Í´ð½à¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÇMLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¼±¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç30¿Í¤Î»ø¤òÁªÈ´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
·ª»³±Ñ¼ù»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿
¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¿Ø¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬Áª¹Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢Íî¤Áµå¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ©µåÎÏ¤â¹â¤¤¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡£º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢à´Ö°ã¤¤¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Åê¼êá¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀèÈ¯¤Î¼´¡×¤È¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÀèÈ¯¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡£»³ËÜÍ³¿¤âº£µ¨¤ÎÃßÀÑÈèÏ«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾·½¸¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡ØÆüËÜ¤Î¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ³°¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¼ÂÎÏÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÁÀ¤¦º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤â²Ã¤¨¤¿¤¤¡£
¡ÖÀèÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï·Ú¤¯Åê¤²¤Æ150¥¥íÁ°¸å¤òÏ¢È¯¡£¤Û¤«¤ÎÅê¼ê¤Ï·Ú¤¯Åê¤²¤ë¤È120¥¥íÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤ëµåÃÄ¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Æ¤Ù¤ë¤Ê¤éÀèÈ¯¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏMLB1Ç¯ÌÜ¤Ç2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿36ºÐ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë¤À¡£
¡ÖËÜ¿Í¤â¡Ø½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡Ù¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÇÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤âÅö»þ36ºÐ¡£Æ±¤¸Ìò²ó¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤É¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂè2ÀèÈ¯¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¬À¤âÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨ÂôÂ¼¾Þ¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤È¡¢MLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö°ËÆ£¤ÏºÇ½é¤«¤é100¡ó¤Î½ÐÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤äÁ°²óWBC¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤òÌ³¤á¡¢Á´»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡¢Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿ÀèÈ¯¸õÊä¤Ç¾·½¸ÉÔ²Ä¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¼´¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂè2ÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ëÍ×°÷¤¬¤¢¤È3¿ÍÉ¬Í×¡×¤È¸ì¤ë¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£º¸ÏÓ¤Ç¤ÏÅì ¹î¼ù¡ÊDeNA¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇÂ¿¾¡2ÅÙ¤ÎÅì¡£¡Öº£±Ê¤äµÆÃÓ°Ê¾å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡ÖÅì¤ÏÂåÉ½·Ð¸³¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂ¿¾¡2ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¡Ø¾¡¤Æ¤ëÅêµå¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¡£º¸ÏÓ¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤äµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤é°Ê¾å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Åì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤âÃíÌÜ³ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö8·î°Ê¹ß¡¢Åê¤²Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÌ¿Í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¼Á¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¤¬·ãÁý¡£ËÉ¸æÎ¨¤â8·î°Ê¹ß¤Ï1ÅÀÂæ¤Ç¤¹¤·¡¢º£µ¨½ªÈ×Àï¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢NPB¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤¢¤Î¾õÂÖ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÁª½Ð¤Ç¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¡¢Âè2ÀèÈ¯¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ï¡©
¡ÖËÌ»³ÏË´ð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Ç°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤³¤ÎÌò²ó¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È郄¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤â¡¢º£µ¨¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¤ÐÅöÁ³¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Â³¤¤¤Æµß±ç¿Ø¡£¤Þ¤ºµó¤²¤ë¤Î¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¡¢¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤À¡£
¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç·²¤òÈ´¤¯¤Î¤¬¤³¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢Íî¤Áµå¤Î¥¥ì¤âÈ´·²¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ÏÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖÅçÆâ¤Ïº£µ¨60»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.40¤È°ÂÄê´¶È´·²¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤µåÂ®¤Èµ°Æ»¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÎÉ¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µé¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀª¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÀÓ¤âµå¤Î¼Á¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
Á°²óWBC¤Çµß±ç¥¿¥¤¥×¤Ï6¿Í¡£ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ÏÃ¯¤«¡©
¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ëÌøÀîÂçÚð¤äã·Æ£Í§µ®ºÈ¡Ê¶¦¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤À¾¸ýÄ¾¿Í¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤âÌÌÇò¤¤¡£
¿ù»³¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ø¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡Ù¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÆ£°æâ«ºÈ¤È¾¾ËÜÍµ¼ù¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âº¸¤¬Íß¤·¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤è¤ê¤âº£µ¨66»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.87¤ÎµÚÀî²íµ®¡Êºå¿À¡Ë¡£¤³¤ÎÃæ¤ÎÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¡ÚÊá¼ê3¿Í¡Û¸°¤ò°®¤ë¡Ö²¦Æ»ÇÛµå¡×¡Û
¤³¤Î¹ë²ÚÅê¼ê¿Ø¤ò¼õ¤±¤ëÊá¼ê¤ÏÃ¯¤¬Å¬Ç¤¤«¡©¡¡ÀèÆü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ÏÅö³Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÊá¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØÇÛµå¡Ù¤È¡ØÆ¬Ç¾¡Ù¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢12µåÃÄ¤Ç·²¤òÈ´¤¯¤Î¤¬¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£Åê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³¤ÌîÎ´»Ê¤â¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼çÀïÊá¼ê¤Ï¡©
¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤äËÜ³ÊÇÉ¤Ð¤«¤ê¡£ºäËÜ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ»¹ªÇÉ¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤òÁà¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê²¦Æ»¤ÎÇÛµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼ã·î¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÉü³è¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂè3Êá¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©
Âè3Êá¼ê¸õÊä¤Î·´»Ê¡£¡Ö°ìÎÝ¤â»°ÎÝ¤â¼é¤ì¤ÆÂåÂÇµ¯ÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡ÖÂÇ·â¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤Ç¤¹¡£¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏºäÁÒ¾¸ã¡Ê¹Åç¡Ë¡¢Àª¤¤¤Ê¤é20ºÐ¤Î»ûÃÏÎ´À®¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤âÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï·´»ÊÍµÌé¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¥µ¡¼¥É¤â³°Ìî¤â¼é¤ì¤ÆÂåÂÇµ¯ÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¡ÚÆâÌî¼ê7¿Í¡Û´Î¤Ï¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¡×¤È¡Ö»°¿¶¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¡Û
Â³¤¤¤ÆÆâÌî¼ê¡£à¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÁª¼êá¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»°¿¶¤Î¾¯¤Ê¤µ¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¿Í¹©¼Ç¤Îµå¾ì¤Ç¤è¤ê¼é¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤ÇÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥É¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¤«º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¡£²¬ËÜ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â³°Ìî¤â¼é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢º´Æ£¤â³°Ìî¤¬¼é¤ì¤Æ¡¢¼éÈ÷¤½¤Î¤â¤Î¤â³ÊÃÊ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬Æþ¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÏÁª³°¤Ë¡£Á°²óWBC¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»°¿¶¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç·×»»¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î´Ø·¸¤Ç¾·½¸ÉÔ²Ä¤Î¾ì¹ç¡¢±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ËÒ ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤À¡£
¡ÖÂÇ·â¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¼éÈ÷¤Ï¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¤¡£¼é¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¸õÊä¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¥»¡¦¥Ñ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÒ¸¶¤Ç¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¤â¥µ¡¼¥É¤â¼é¤ì¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤â¤Ç¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤âÄÉ²Ã¾·½¸¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®±à¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ÎÀèÈ¯¤«¥µ¡¼¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤ÏÃ¯¤«¡©
ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÌîÂ¼¡£¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬·å°ã¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡ÖÌîÂ¼ Í¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼éÈ÷¤âÎÉ¤¯¡¢¥»¥«¥ó¥É¤â¥µ¡¼¥É¤â¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë·è¾¡ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï4·î¤Ëº¸É¨ð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬·å°ã¤¤¤Ê¾Úµò¡£àÆüËÜ¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Äá¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¿¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤«ÌðÌî²íºÈ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ï²Ã¤¨¤¿¤¤¡£Åö½é¤ÏÌðÌî¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç¹Åç¤Ç¤â½ÐÈÖ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤¬·üÇ°ÅÀ¡£
¸»ÅÄ¤ÏÁ°²óÂç²ñÅÓÃæ¤Ë¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤è¤¦¤Ëº¬À¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤âà¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÌîµåá¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÇ·â¤â¤¤¤¤Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤«¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¡Ú³°Ìî¼ê5¿Í¡ÛºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÅ·ºÍÂÇ¼Ô¡Û
³°Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î30ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×Ã£À®¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö¥±¥¬¤ÇÁ°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤ÏÆñÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤é¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¡£ÂçÃ«¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä3ÈÖ¤«4ÈÖ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Ç¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤âÃíÌÜ³ô¤À¡£
¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¡£´Ú¹ñÀï¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
Â¤È¼éÈ÷¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤¬¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë¤À¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤â¹¥ÁöÎÝ¤ÇÌ¥¤»¤¿¼þÅì¡£¡ÖÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤½¤¦¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·â¤â¤¤¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÆÃ¤Ë¼þÅì¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼éÈ÷¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£ËÜÅö¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
³°Ìî¼ê¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç5¿Í¡£»Ä¤ê1ÏÈ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÅ·ºÍÂÇ¼Ô¤À¡£
¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¡¢¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤«¡£µÈÅÄ¤Ï¼éÈ÷¤ËÆñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ½à·è¾¡¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤âÇ½ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤È¾ÌÌ¡¢¸Î¾ã¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¿´ÇÛ¡£¶¦¤Ë·²¤òÈ´¤¯ÂÇ·âÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç......¡£Çº¤Þ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¡×¡Ú¤³¤ì¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤À¡ª¡Û
¤³¤³¤Þ¤ÇÊÂ¤Ù¤¿¹ë²Ú¿ØÍÆ¤ò¤¤¤«¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤«¡©¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢µß±çÅê¼ê¤Î»È¤¤¤É¤³¤í¤¬¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïµå¿ôÀ©¸Â¤È½ÕÀè¤ÎÄ´À°ÃÊ³¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢4²óÅÓÃæ¤¯¤é¤¤¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤ËÂè2ÀèÈ¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°¿¶¤òÁÀ¤¨¤ëÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¥¿¥¤¥×¤ò²Ð¾Ã¤·Ìò¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°Æ¬¤«¤éÂè2ÀèÈ¯¤òÅêÆþ¤·¡¢½ªÈ×¤ÏÄÌ¾ï¤Î»î¹çÆ±ÍÍ¤ËÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¥¿¥¤¥×¤ò¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÂÇ½ç¤Ï¤É¤¦ÁÈ¤à¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò¤«¡©
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÂÐº¸Åê¼ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢1ÈÖDH¡¦ÂçÃ«¡¢2ÈÖÃæ·ø¡¦¿¹²¼¡¢3ÈÖ±¦Íã¡¦ÎëÌÚ¡¢4ÈÖº¸Íã¡¦µÈÅÄor¶áÆ£¡¢5ÈÖ°ìÎÝ¡¦²¬ËÜ¡¢6ÈÖ»°ÎÝ¡¦º´Æ£¡¢7ÈÖÆóÎÝ¡¦ËÒ¸¶or¾®±à¡¢8ÈÖÊá¼ê¡¦¼ã·î¡¢9ÈÖÍ··â¡¦ÌîÂ¼......¤ÎÊÂ¤Ó¡£ÂÐ±¦Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢3ÈÖ¤È4ÈÖ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥«¥¿¥Á¤À¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê¾å¤Î¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇÀþ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¡Ö2ÈÖ¤Ë¤Ï¿¹²¼¡£ÂçÃ«ÂÐºö¤Çº¸ÏÓ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ò±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÇÂçÃ«¤Î¸å¤í¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤òÃÖ¤¡¢Íî¤Áµå¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢µÈÅÄ¤È¶áÆ£¤Ï°ì·âÉ¬»¦¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢²¬ËÜ¤Ï°ìÈ¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£À¤³¦°ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬¤Ò¤Ê·¿¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤ÇÆÀÅÀ¤ä½ÐÎÝ¤ò½Å¤Í¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÂÇÅÀ¤¬ºòµ¨¤Û¤É¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º´Æ£¤Ë¤Ï6ÈÖ¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Î¥Ó¥Î¥ÓÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£7ÈÖ¤ÎËÒ¸¶¤«¾®±à¡¢9ÈÖ¤ÎÌîÂ¼¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«¤Ë²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤ë¡£
ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤È¤â¡¢µå¿ô¤ò²Ô¤°¤Ê¤É¤¤¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê¾å¤Î¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇÀþ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ªÈ×¤Ï¼þÅì¡¢ËÒ¸¶¡¢¸»ÅÄ¡¢ÌðÌî¤é¤Î¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤¹¡×
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò