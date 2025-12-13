Âë¤ÇÆüËÜ°ì6ÅÙ·Ð¸³¢ªDeNA¤Ç´¶¤¸¤¿¡È°ã¤¤¡É¡¡Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×
¡¡2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£7Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2023Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢B¥¯¥é¥¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1ÅÙ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡4ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì6ÅÙ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¼«¿È¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤òµ¡¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿2018Ç¯¤Ë37¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹10Ç¯¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤¤è¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÙðÄÅ¡ÊÀµ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¾¾ÅÄ¡ÊÀë¹À¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤éÀ¤Âå¡¢º£µÜ¤È¤«¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÅêÆâÏ¢·¸¤È¤«¤Î°Õ¼±¤¬°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾°ìÈÖ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ç¤Ë2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ÇÆþÇ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅêÆâÏ¢·¸¡£¿¹¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¡¢¤³¤ÎÎý½¬¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ù¤Ç·ù¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥Î¥Ã¥«¡¼¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò°ú¤¯¡£¥×¥ì¡¼¤¬»ß¤Þ¤ë¤«¤éµ¤¤Þ¤º¤¤¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤«ÄÉµá¤¹¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¶¯¤µ¤Îº¬´´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ß¤á¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤È¤«¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Îý½¬¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤æ¤ë¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Î¤È¤¤Ë¥Ð¥·¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¤é¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤±¤Ð¼«¤º¤È³èµ¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢²¿¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÊë¤é¤·¤âÄ¹¤¯¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¼ã¼ê¤äº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤¯´ê¤¦¡£¡ÖÁ´°÷¤¬Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤¬¤â¤¦¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¡¢¥Ä¡¼¥é¥ó¥¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÄÌ»»127¥»¡¼¥Ö¡¢106¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¸Ø¤ê¡¢Ã¯¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤¿¿¹Í£ÅÍ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë