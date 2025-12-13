ºå¿À¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö10¡×¡¡¸½¥É¥é½ª¤¨¤Æ¤â¥¹¥«¥¹¥«»ÙÇÛ²¼¡Ä¥»Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¼¡¤Î°ì¼ê
ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êä¶¯¤Ï¸µ»³¤Î³ÍÆÀ¡Ä¸½¥É¥é¤Ç¤Ï°æ¾å¤ò½Ð¤·¤¿
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ËÆÍÆþ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç2¤«·î¤òÀÚ¤ê¡¢³ÆµåÃÄ¤È¤â½õ¤Ã¿Í¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É½ù¡¹¤ËÊÔÀ®¤¬¸«¤¨¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÆ°¤¡É¤Ê¤Î¤¬¡¢º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤À¡£»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊä¶¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÅÏîµÎÊÆâÌî¼ê¤é¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î2Æü¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤é5¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤·¡¢Àè¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¤é¤ò´Þ¤á·×7¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ºÂàÃÄ¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Âç³Øµå³¦Í¿ô¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ò3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë³ÍÆÀ¡£Ìî¼ê3¿Í¡¢Åê¼ê2¿Í¤ò»ÙÇÛ²¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢11·î¤Ë¤ÏÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÉú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÀ¾Éð¤«¤éÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¤òÊä¶¯¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç2°Ì»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿°æ¾å¹Âç³°Ìî¼ê¤ò½Ð¤·¡¢Æ±¤¸³°Ìî¼ê¤ÎßÀÅÄÂÀµ®¤ò¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Ï½õ¤Ã¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿Êä¶¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¸½Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¿ØÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÙÇÛ²¼¤Ï¾å¸Â¤Î70¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¡Ö60¡×¡£¿·¤¿¤Ê½õ¤Ã¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°éÀ®¤«¤é¤Î¾º³Ê¤â¤Ë¤âÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÔÀ®¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë