¡¡¶ÐÌ³Àè¤ÎÊÝ°é±à¤Ç½÷»ù¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ·Ù±¦µþ½ð¤Ï13Æü¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÀ½Â¤¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤ÎÊÝ°é»Î¹âÌÚÉ÷ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï12ÆüÉÕ¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½ð¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÆ°²è¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢7·î23Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëµþÅÔ»Ô¤ÎÊÝ°é±àÆâ¤Ç¡¢±à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë6ºÐ½÷»ù¤ä¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î11Æü¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¡£