再審制度の見直しを議論する法制審議会（法相の諮問機関）の部会で、証拠の「目的外使用」を禁じる規定の導入が検討されていることについて、学者やジャーナリストらでつくる団体が１２日、部会に対し、規定を導入しないよう申し入れを行った。

非公開で行われている再審請求審に導入されれば、再審を巡る報道や社会的な議論が制限され、「ブラックボックス化を招く」と訴えている。

現行の刑事訴訟法には再審での証拠開示に関する明文規定がなく、部会では、新たなルールを設ける方向で制度設計の議論が行われている。論点の一つが証拠の目的外使用の禁止で、「関係者の名誉やプライバシー保護」などを理由に、検察が開示した証拠を再審の手続き以外の目的で使うのを禁じるかが検討されている。

この日申し入れをしたのは、裁判の公開を求めて活動する「司法情報公開研究会」。申し入れの書面では、禁止規定の導入によって、弁護士らが報道機関に証拠を示すことなどができなくなり、「再審請求手続きの不透明性がより深刻になる。制度の改悪だ」と指摘した。導入の是非を議論する場合には、報道関係者や有識者の意見を聞くことも求めた。

同会は申し入れ後に東京都内で記者会見し、事務局長の沢康臣・早稲田大教授（ジャーナリズム論）は「全ての証拠を外部に示すことを禁止するのは、過剰、不当な規制だ」と訴えた。

静岡県一家４人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さん（８９）のケースでは、検察が開示した「５点の衣類」のカラー写真を支援者らが検討し、結果的に再審無罪につながった経緯がある。袴田さんの弁護団は１２日、「市民の支援や報道が力になった。目的外使用の禁止規定は再審請求審の弁護活動に大いに支障をきたす」などとする声明を出した。

目的外使用の禁止規定は、２００４年の刑訴法改正で通常の刑事裁判にはすでに導入されている。導入にあたり、日本新聞協会は「取材の制限につながる」との見解を発表し、日本弁護士連合会も「裁判公開の原則や報道の自由に抵触する恐れが大きい」と反対した。国会審議の過程で、違反者への措置は「行為の目的や証拠の内容などを考慮する」との条文が加えられた。