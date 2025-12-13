¿ûÅÄ¾Úö¤¬¹Í¤¨¤ë¡È100Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯º£¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¿·À±¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤¬12·î13Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË¤ËÁ´3²ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢²ÐÀ±¤Ë10Ëü¿Í¤¬°Ü½»¤·¤¿100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦¾®ÀîÅ¯¸¶ºî¤ÎSF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ËÜºî¤Ç¡¢¥¹¥ê±é¤¸¤ë²ÐÀ±À¸¤Þ¤ì¤Ç»ë³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¥ê¥ê-E1102¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢ÏÇÀ±´Ö±§Ãè³«È¯µ¡´Ø¡ÊISDA¡Ë¤Î¸¦µæ°÷¥¢¥ª¥È¤ò¿ûÅÄ¾Úö¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿ûÅÄ¤Ë¡¢¼«¿®¤ò¡ÈÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¡È¤È¸ì¤ë¥¹¥ê¤È¤Î¶¦±é¤ä¡¢100Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎSFºîÉÊ¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¿Í¤Î²¹ÅÙ¡É
――ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ûÅÄ¾Úö¡Ê°Ê²¼¡¢¿ûÅÄ¡Ë¡§ËÜºî¤Ï100Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿SFºîÉÊ¤Ç¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëÈÏáÆ¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÊª¸ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÊÀ¾Â¼¡ËÉð¸ÞÏº´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤³¤ì¤¬¥ì¥¢¤Ç¡×¡Ö¤³¤ÎÈþ½Ñ¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥í¥Þ¥ó¤È°¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――SFºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»£±Æ¤À¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ûÅÄ¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥¢¥ª¥È¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃÏµå¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÉáÃÊ¤Î»£±Æ¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤±¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¥ÎーCGÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÌÂ¼Ìò¤ÎÂìÆ£¸°ì¤µ¤ó¤È20kg¤¯¤é¤¤¤Î²ÙÊª¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¾°ËÆ¦¤Î»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®±ÇÁü¤Ç²ÐÀ±¥Ñー¥È¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――´°À®±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÅÄ¡§¿û¸¶¾®½Õ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥ë¤È¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Á¥Ã¥×¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¤Ê2¿Í¤Î²ÐÀ±¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÅÙ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç´ß°æ¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÁÛÁü¤ÎÀè¤ÎÀè¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ²¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ûÅÄ¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥â¥Ó¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ±»þËÝÌõµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸À¸ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤âÊì¹ñ¸ì¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎµÏ¿¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Î¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÊý¡¢º£¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÊý¡¢¤Ê¤ó¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Ê¿Í¤ÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤â¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀè¤Ë¤â¿Í¤Î²¹ÅÙ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃÏµå¤È²ÐÀ±¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡×
――¥º¥Ð¥ê¡¢²ÐÀ±¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿ûÅÄ¡§¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÈ±¡¢ÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬È¾Ç¯¤É¤³¤í¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤¿¤À¡¢ÃÏµå¤Î3Ê¬¤Î1¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÎÏ¤¬¼ÂºÝ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤¿¤·¤«¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤â¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£¥¢¥ª¥È¤È¥ê¥ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤È²ÐÀ±¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ûÅÄ¡§¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤â¥¿¥¤¥à¥é¥°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏµå¾å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯µ®½Å¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ª¥È¤È¥ê¥ê¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ì¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÅÄ¡§Ã±½ã¤ËÆüËÜ¤È³¤³°¤Ê¤é¡¢¸½Âå¤Ç¤âÆ±»þÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏµå¤È²ÐÀ±¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÌ¿®¤ÎºÝ¤Ë10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï100Ç¯¸å¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï»þÂå¤òµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ûÅÄ¡§½é¤á¤Æ´é¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿Æü¤¬¥¹¥ê¤µ¤ó¤Î¥®¥¿ー¤ÎÎý½¬Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥®¥¿ー¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥ª¥È¤È¥ê¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ê¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÉáÃÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ê¤È¡£
¡ü¡Öº£¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
――¥¹¥ê¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ûÅÄ¡§ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¡¢»ë³Ð¤ËÀ©¸Â¤òÊú¤¨¤¿Êý¤ÎÆ°¤¡¢¥®¥¿ー¡¢²Î¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¤µ¤ó¤ÏËÍ¤è¤ê¤â7ºÐÇ¯²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¼Çµï¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――ËÜºî¤Ë¤Ï¥¹¥ê¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â³¤³°½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î·Ð¸³¤Ç³¤³°ºîÉÊ½Ð±é¤Ø¤Î°ÕÍß¤ÏÁý¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ûÅÄ¡§Â¿¸À¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¸¦µæ½ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤¬°ìÀÆ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ëー¥Ä¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¸À¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½¾ð¤ä¿È¿¶¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ê¤É¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Î»¨Â¿¤Ê´¶¤¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Ï¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷100Ç¯¤òµ¡¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö±§Ãè¡¦Ì¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë100Ç¯Àè¤Î±§Ãè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÅÄ¡§ËÍ¤Ï»þÂåÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òµù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤â±ÇÁü»ñÎÁ¤È¤·¤Æº£¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â100Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ¤Íè¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´Ñ¤¿¤é¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë100Ç¯¸å¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î»×¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯º£¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë