テンシャル「BAKUNEシリーズ」からメリノウールを用いた新作発売　肌触りと機能性を両立

コンディショニングブランド「テンシャル（TENTIAL）」が、疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズの新商品として「BAKUNE メリノウール」を発売した。テンシャルの公式オンラインストアおよび、一部の量販店、主要ECサイトなどで販売している。

同商品には、18.5マイクロンのスーパーファインウールを使用。BAKUNEシリーズの特徴である、身体から発せられる遠赤外線を吸収し、肌へと輻射（ふくしゃ）することで疲労回復をサポートする特殊機能素材「SELFLAME®」がポリエステル主体のため、メリノウールの肌触りの良さを引き出せないという課題から、メリノウールに馴染む「ナイロンSELFLAME®」を新たに開発。表面にメリノウール、肌面に「ナイロンSELFLAME®」といった2層構造によって柔らかい肌触りと機能性を両立させた。吸湿性、放湿性、消臭性に優れ、暖房の効いた室内や夏場のベタつきが気になる環境でも通年快適に着用できる。ブラック、グレージュ、ダークグレーの3色展開で、価格は各3万7840円。

