TOPIX先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.5ポイント安の3405ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3483.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3438.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
3423.83ポイント 12日TOPIX現物終値
3405.00ポイント 13日夜間取引終値
3396.40ポイント 5日移動平均
3393.94ポイント ボリンジャーバンド1σ
3372.75ポイント 一目均衡表・転換線
3348.98ポイント 25日移動平均
3331.25ポイント 一目均衡表・基準線
3304.02ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3259.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3236.48ポイント 75日移動平均
3214.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2946.38ポイント 200日移動平均
株探ニュース
