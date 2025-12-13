　13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.5ポイント安の3405ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3483.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3438.90ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3423.83ポイント　　12日TOPIX現物終値
3405.00ポイント　　13日夜間取引終値
3396.40ポイント　　5日移動平均
3393.94ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3372.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3348.98ポイント　　25日移動平均
3331.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3304.02ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3259.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3236.48ポイント　　75日移動平均
3214.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2946.38ポイント　　200日移動平均


