　13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

747.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
725.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
725.23ポイント　　75日移動平均
715.29ポイント　　200日移動平均
714.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
703.80ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
681.96ポイント　　25日移動平均
681.50ポイント　　一目均衡表・基準線
660.12ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
657.92ポイント　　12日東証グロース市場250指数現物終値
657.60ポイント　　5日移動平均
656.00ポイント　　一目均衡表・転換線
642.00ポイント　　13日夜間取引終値
638.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
616.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース