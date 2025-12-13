グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
747.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
725.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
725.23ポイント 75日移動平均
715.29ポイント 200日移動平均
714.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
703.80ポイント ボリンジャーバンド1σ
681.96ポイント 25日移動平均
681.50ポイント 一目均衡表・基準線
660.12ポイント ボリンジャーバンド-1σ
657.92ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
657.60ポイント 5日移動平均
656.00ポイント 一目均衡表・転換線
642.00ポイント 13日夜間取引終値
638.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
616.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
747.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
725.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
725.23ポイント 75日移動平均
715.29ポイント 200日移動平均
714.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
703.80ポイント ボリンジャーバンド1σ
681.96ポイント 25日移動平均
681.50ポイント 一目均衡表・基準線
660.12ポイント ボリンジャーバンド-1σ
657.92ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
657.60ポイント 5日移動平均
656.00ポイント 一目均衡表・転換線
642.00ポイント 13日夜間取引終値
638.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
616.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース