ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡Ö³èÀ²½¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì´üÂÔ¡×¥é¥Ô¥À¥¹¤Î¹©¾ì·úÀß¿Ê¤àÀéºÐ»Ô¤ËÀ°È÷¤Ø
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï12·î12Æü¡¢È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤Î¹©¾ì·úÀß¤¬¿Ê¤àËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåEUV¡Ê¶ËÃ¼»ç³°Àþ¡ËÏª¸÷ÁõÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤äÁÇºà´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬½ê´É¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤Î¹©¾ì·úÀß¤¬¿Ê¤àÀéºÐ»Ô¤ËÀ°È÷¤·¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀéºÐ»Ô¤Î²£ÅÄÎ´°ì»ÔÄ¹¤Ï12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»º¶ÈµòÅÀ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢ËÜ»Ô·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢³¤³°¤Î´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¸¦µæ³«È¯Â¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
