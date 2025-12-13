£´°ÌÅ¾Íî¤ÎN-BOX¤¬Â¨¹ï¼ó°ÌÃ¥²ó¡ª¡¡bZ4X¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÁ°Ç¯Èæ3000%Áý¤ÎÈÎÇä¡ª¡¡11·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£2025Ç¯11·îÃ±·îÄù¤á¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¢£N-BOX¤¬¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¤Û¤«¥È¥è¥¿bZ4X¤ÎÈÎÇä¤âÇúÁý¤·¤¿
¢£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÀª¤¤¤¬¼ºÂ®µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¸å¤ËÃí»ë¤·¤¿¤¤
11·î¤ÏbZ4X¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¡ª
¡¡2025Ç¯11·îÃ±·îÄù¤á¤Î¼ÖÌ¾¡ÊÄÌ¾ÎÌ¾¡ËÊÌ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬ÅÐÏ¿¼Ö¤Ï¼«ÈÎÏ¢¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤«¤é¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÁ´·Ú¼«¶¨¡ÊÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2025ÎñÇ¯Äù¤á¡Ê1¡Á12·î¡Ë¤Ç¤ÎÃ±·îÅý·×¤â¤¤¤è¤¤¤è12·î¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤ÎÈÎÇä¥È¥Ã¥×¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£2025Ç¯10·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤Ï¡¢N-BOX¤¬ÅÐÏ¿¼Ö¤â´Þ¤àÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤Ê¤ÉÇÈÍð¤ËÉÙ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÎ®¤ì¤Ë°ì¸«¤·¤Æ¤ÏÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÐÏ¿¼Ö¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥è¥¿¼Ö¤¬8Âæ¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥è¥¿°ì¶¯¤È¤¤¤¦¤ªÌóÂ«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü»º¼Ö¤Î¼ºÂ®¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×10Æâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Æü»º¥Î¡¼¥È¤¬ÅÐÏ¿¼Ö¤Î¤ß¤Ç14°Ì¡¢¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¤Ë¥®¥ê¥®¥êÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÆü»º¥»¥ì¥Ê¤¬13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤ß¤ë¤È¥Î¡¼¥È¤¬54.7¡ó¡¢¥»¥ì¥Ê¤¬67.1¡ó¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¿¼ÆÉ¤ß¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÆü»º¤Î·Ð±Ä´íµ¡ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤¬Ê®½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ö¤ê¤Ë¡¢Æü»º·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬°Û¶È¼ï¤ØÅ¾¿¦¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÐÏ¿¼Ö¤Ç¤Ï²þÎÉ¼Â»Ü°Ê¹ß¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥È¥è¥¿bZ4X¤¬11·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤âÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3038.5¡ó¤È2024ÎñÇ¯Äù¤áÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç»î¾è¼Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÒÍÑÅÐÏ¿¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈBEV¤âÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÈÎÇä¤Î¥È¥è¥¿¡×¤ò¤Þ¤µ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇBEV¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥½¡¼¥é¡¼È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤äBEV¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î²È¤ò¤â¤Ä¿Í¤â°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÖÎ¾¹ØÆþ¤Ë¤è¤ë¼«Âð¤Ø¤Î½¼ÅÅ´ïÀßÃÖÊä½õ¤ÎÆÃÅµ¤ä¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊä½õ¶â¸òÉÕ³Û¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ö³Ê¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥ê¥¢¡¼¤òÇã¤¦¤è¤ê¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¤¢¤ê¡¢bZ4X¤òÁª¤Ö¿Í¤âºÇ¶á¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç2025Ç¯¤Î1°Ì¤ÏN-BOX¤Ë
¡¡BEV¤È¤¤¤¨¤ÐbZ4X¤Î²þÎÉ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ÎBEV¡¢N-ONE e:¤âÀµ¼°È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´·Ú¼«¶¨¤ÎÅý·×¾å¤Ç¤ÏN-ONE¤Ë¹ç»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Ë1454Âæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·2094Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç600Âæ¶¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¾åÀÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢N-ONE e:¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î¤Î2812Âæ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ûµëÂÎÀ©¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤Î¼ºÂ®·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³ÊBEV¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ê¤ëÆü»º¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¸«¤Æ¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç62.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£bZ4X¤ÎÎã¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤ê¡¢ICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³ÊBEV¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦´ûÀ®³µÇ°¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥â¥Ç¥ë³«È¯¤äÇä¤êÊý¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤«¤Ê¤êÇä¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¿··¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÏÁ°Ç¯Èæ141¡ó¤È¹¥Ä´¡¢¥Ç¥¤¥º¤âÁ°Ç¯Èæ81.3¡ó¤ÈÅÐÏ¿¼Ö¤Û¤É¤ÎÄãÌÂ·¹¸þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤è¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿¿·¼Ö¹ØÆþ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ·èÄê¤Ï¹ØÆþ¾ò·ï¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£Çã¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Çä¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²¼»Ù¤¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡10·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤ÏÈÎÇä¼ºÂ®·¹¸þ¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿N-BOX¤À¤¬¡¢11·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¥È¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤ò»à¼é¤·¤¿¡£10·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤è¤¯Çä¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤â10·î¤Ï°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢11·î¤ò¤ß¤ë¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç¤ÏÁ´ÈÌÅª¤Ë¤â¼ÂÀÓ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤â»¶¸«¤Ç¤¤ë¡£10·î¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÀª¤¤¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«? ¡¡ÎòÇ¯Äù¤á¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ôÄù¤á·î¤È¤Ê¤ë12·î¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤ËÈæ¤ÙÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¤¢¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Ç¯½é¤Î½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤Ç¤è¤¯Çä¤ì¤ë·¹¸þ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç1·î¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯ÎñÇ¯Äù¤á¤Ç¤ÎÇ¯´Ö¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤Ï¼ÖÌ¾¡ÊÄÌ¾ÎÌ¾¡ËÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇN-BOX¥È¥Ã¥×¤¬¤Û¤Ü³ÎÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥º¥¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ·Ú¼«Æ°¼ÖÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¶¥Áè¤Ç¤â¡¢¥¹¥º¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12·îÃ±·îÄù¤á¤Ç¤Û¤«¤Î¼Ö¼ï¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
2025Ç¯11·îÃ±·îÄù¤á¼ÖÌ¾¡ÊÄÌ¾ÎÌ¾¡ËÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡1°Ì¡§¥Û¥ó¥ÀN-BOX¡§1Ëü6198Âæ
¡¡2°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥ä¥ê¥¹¡§1Ëü4556Âæ
¡¡3°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡§1Ëü2904Âæ
¡¡4°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é¡§1Ëü997Âæ
¡¡5°Ì¡§¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¡§1Ëü951Âæ
¡¡6°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥é¥¤¥º¡§1Ëü4Âæ
¡¡7°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥·¥¨¥ó¥¿¡§9703Âæ
¡¡8°Ì¡§¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¿¥ó¥È¡§9520Âæ
¡¡9°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥ë¡¼¥ß¡¼¡§8664Âæ
¡¡10°Ì¡§Æü»º¥ë¡¼¥¯¥¹¡§7741Âæ
¡¡11°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡§7238Âæ
¡¡12°Ì¡§¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¡§7132Âæ
¡¡13°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡§6875Âæ
¡¡14°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥Î¥¢¡§6763Âæ
¡¡15°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥Ï¥¹¥é¡¼¡§6660Âæ
¡¡16°Ì¡§»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¿eK¥·¥ê¡¼¥º¡§6378Âæ
¡¡17°Ì¡§¥Û¥ó¥À¡¦¥ô¥§¥¼¥ë¡§5794Âæ
¡¡18°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥ï¥´¥óR¡§5361Âæ
¡¡19°Ì¡§¥Û¥ó¥À¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡§5082Âæ
¡¡20°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ë¡§4969v
¡¡21°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡§4597Âæ
¡¡22°Ì¡§Æü»º¥»¥ì¥Ê¡§4586Âæ
¡¡23°Ì¡§¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥ß¥é¡§4521Âæ
¡¡24°Ì¡§Æü»º¥Î¡¼¥È¡§4426Âæ
¡¡25°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥½¥ê¥ª¡§4355Âæ
¡¡26°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹¡§4233Âæ
¡¡27°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ê¥·¥¨¥é¡õ¥Î¥Þ¥É¡Ë¡§4034Âæ
¡¡28°Ì¡§¥¹¥º¥¡¦¥¢¥ë¥È¡§3971Âæ
¡¡29°Ì¡§¥È¥è¥¿RAV4¡§3970Âæ
¡¡30°Ì¡§¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡§3726Âæ