心底惚れています。男性が愛する女性にしか言わない「何気ない一言」
意中の男性の気持ちを会話中に推し量ることができたら、その後の自分からのアプローチのタイミングもわかるもの。
実は男性には愛する女性にしか言わない「何気ない一言」があるので、ぜひ覚えておきましょう。
「大丈夫？無理しないでね」
「好きな人のことはなんでも気になってしまう」のは男性も同じ。ほんの些細な出来事にも「大丈夫？」と心配になってしまいます。
例えばお酒を注文するとき、本気で好きな女性には「無理して飲まなくていいからね」と気遣いの言葉をかけるでしょう。
「この前言ってた◯◯って…」
以前に話していた内容を覚えてくれていたら、あなたに本気という証拠。男性にとって本当に好きな女性との会話は「どんなものが好きなのか」「行きたいところはどこだろう」などの情報収集も兼ねています。
「価値観が合うよね」
会話をしている中で「俺たち価値観が合うよね」と相性の良さをアピールしてくるも、本気で惚れられているからこそ。
本当に合うと思っている場合もあれば。「合うと思いたい」「合うと思ってほしい」と願いが込められている場合もあるでしょう。
「ちょっとだけ真剣な話をしてもいい？」
男性は本気で惚れた女性には「なんでも話したい」という気持ちがある反面、自分だけ話をするのが「申し訳ない」という思いもあります。
そこで少し話の内容が真面目で長くなりそうな時、最初に「ちょっとだけ真剣な話をしてもいい？」と確認が入るでしょう。
どのセリフもあなたへ気遣いが感じられるため、すぐにキャッチできるはず。男性からこんなセリフを言われたら、ぜひ優しく対応してあげてくださいね。
