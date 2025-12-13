無意識に期待させてない？既婚男性に“誤解されない”上手なかわし方
「そんなつもりじゃないのに、なんか距離が近い気がする…？」
職場の既婚男性とのやり取りで、こうした微妙な空気を感じた経験がある人は少なくないはず。
実は、こちらの“ちょっとした振る舞い”が相手に期待させてしまうこともあるんです。
そこで今回は、既婚男性に“誤解されない”上手なかわし方を紹介します。
特別扱いには“仕事モード”でサラッと返す
他の人より気さくに話しかけられたり、雑談が長くなりがちなときは、軽い調子でスッと仕事に戻るのが一番スマート。
「ありがとうございます。ところでこの案件ですが…」と自然に切り替えるだけで、“職場の距離感”が保たれます。
深い意味を持たせない態度が、境界線代わりになってくれます。
プライベートな話題は“ほどよくぼかす”
「休みは何してるの？」「彼氏いるの？」など、少し踏み込み気味の質問をされたときは、詳しく話さないのが鉄則。
笑顔はそのままに、「のんびりしてます〜」くらいのゆるい返しでOK。
情報を与えすぎないだけで、相手に“脈ありかも？”と解釈されにくくなります。
２人きりになりそうな場面は軽く方向転換
「ちょっと話せる？」と個室や隅の席に呼ばれそうになったら、「ここで大丈夫ですよ〜」と明るく提案しましょう。
もしくは「このあと予定があって…」と軽く予定を理由にするのが◎。
重たくせずに一定の距離をキープするのも、大人のかわし方です。
誤解って、当人同士はそんなつもりがなくても生まれてしまうもの。
でも、“軽やかに線を引く”意識があるだけで、その男性との関係に悩まされるリスクを下げることができますよ。
🌼「彼女に好かれている？」男性がチェックするポイントとは