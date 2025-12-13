¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤â°¦ÍÑ¡¡¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¡¢¥×¥íµé¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡ÖÀ§Èó¤ªÅ¹½ÐÅ¹¤ò!!¡×
¡¡¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈºÛË¥¤ò»Ï¤á¡¢Æü¡¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«ºî¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥«¥È゙¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÈà¤¬À½ºî¤·¤¿¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎºîÉÊ¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£·ÝÇ½¿Í¤«¤éÀ½ºî°ÍÍê¤¬¤¯¤ë¤Û¤É¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÃ¦Ë¹¡¡¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ò°ìµ¤¸«¡Ê25Ëç¡Ë
¢£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°T¥·¥ã¥Ä¡¡
¡¡¥³¥«¥É¤ÎÏÓ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤ÎÉþ¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡£¡Ö¡Ø¥Õ¥ì¥Ö¥ëLIVE2025¡Ù¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤Î¥Õ¥ì¥Ö¥ëT¥·¥ã¥Äºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¸¤ÍÑT¥·¥ã¥Ä¤À¡£°ì½ï¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀ½ºî²áÄø¤ä¡¢´°À®ÉÊ¤òÃå¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À½ºî¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥³¥«¥É¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤Ãæ²¬¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤ÎÎÉ¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ï¥ó¥³¤Ë¤âºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ê¥á¥¤¥¯iPad¥±¡¼¥¹¡õ¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¡
¡¡¥ê¥á¥¤¥¯¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¡Ú¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥ê¥á¥¤¥¯¡ÛiPad¥±¡¼¥¹+¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òiPad¥±¡¼¥¹¤È¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æºî¤Ã¤¿iPad¥±¡¼¥¹¤È¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ò¸ø³«¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¡¢iPad¥±¡¼¥¹¤ÏApple Pencil¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½À¤âÈ´·²¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âËÜË¾¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖiPad¥±¡¼¥¹¡¢¥Õ¥Á¤òÇò¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Î¥»¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡
¡¡¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖCOTTON TIME¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥«¥É¤Ï¡¢Æ±´ë²è¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡Ö9·î¹æ¤ÇËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¸ÅÃå¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë·¿»æºî¤ê¡Á11·î¹æ¤Ç¤½¤Î·¿»æ¤ò»È¤Ã¤Æ´°À®¤Þ¤Ç¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î»ý¤Á¼ê¤ÏYKK¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿LOTTI¥í¥´¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£À¸ÃÏ¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¡ß¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãå¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Î¡ÖLOTTI¡×¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡¡´ûÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ã¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ì¼þ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥«¥É¤µ¤ó¤«¤ï¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡¡ºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¡¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È³¤¥Ñ¥ó¡É
¢£¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¡¡
¡¡¡Ö¡Ø¥³¥«¥É¤È¥ß¥·¥ó¡Ù¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÄ¹Âµ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¡ß¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ãø¤Î¡Ø¥³¥«¥É¤È¥ß¥·¥ó¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥ª¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥³¥«¥É¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥³¥«¥É¤µ¤óÀ§Èó¤ªÅ¹½ÐÅ¹¤ò!!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¥ª¡¼¥À¡¼¤Î³¤¥Ñ¥ó¡¡
¡¡¥³¥«¥É¤¬ºî¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï·ÝÇ½¿Í¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤äÆî¸¶À¶Î´¤Ø¼êºî¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Çºî¤é¤ì¤¿³¤¥Ñ¥ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×ÂçÃÝ°ì¼ù¡õ»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î¤ª2¿Í¤Ë³¤¥Ñ¥ó¡Ê¿åÎ¦Î¾ÍÑ¡Ë¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íß¤·¤¤¤È»×¤¦´°àú¤Ê³¤¥Ñ¥ó¤¬Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¤ª2¿Í¤Î¿§¤ó¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ß·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³¤¥Ñ¥ó¤òÍú¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´°àú¤Ë±þ¤¨¤ë¥³¥«¥É¤Î¿¦¿Íµ»¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Î»ý¤Á¼ê¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÉ³¤¬Æ±¿§¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤ªÆó¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥³¥«¥È゙¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê¥í¥Ã¥Á¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kokado_kentaro¡Ë
