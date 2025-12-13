·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÈÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Ä«¥É¥éÈ´¤Æ¤½÷Í¥¤ËÄ¶¿Íµ¤¶É¥¢¥Ê¤â
¡¡12·î13Æü¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¡×¡£1874Ç¯¡¢ÂÀÀ¯´±¤«¤é¡ÖÁÐ»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Û¤¦¤ò·»¡¦»Ð¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÍ³Íè¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÁÐ»Ò¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ºÇ¶áÈäÏª¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÊÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù½÷Í¥¤ËAKB¥¨¡¼¥¹¤â¡¡·ÝÇ½¿Í¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç
¢£ Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×½é´ü¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤È¤Î¡ÈÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤·¤ÆÈÄÌî¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRosy luce¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö2¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹LIVE¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¼Ì¿¿¤À¤è¤ó¡£¤¿¤À¤¤¤ÞÀ½ºîÃæ...¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢ÈÄÌî¤Ï¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ä¥¤¡¼¥ÉÄ´¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡ÈÆØÍ§¡É¤é¤·¤¤1Ëç¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤âËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö·¯¤ÈËÍ¤Î´Ø·¸»×¤¤¤À¤¹¡×¡ÖAKBÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅö»þ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡õÆÁÅç¤¨¤ê¤«¥¢¥Ê
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÅö»þ³«ºÅÃæ¤À¤Ã¤¿¡ÖEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿‼︎ #ÂçºåËüÇî¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬ÆÁÅç¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤È¤ï¤¿¤·¤Ç¤¹‼︎¡×¤È¡¢ÂçºåËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀÖ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆÁÅç¤¨¤ê¤«¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆÁÅç¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¡×¡Ö»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¤¬±Ê±ó¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Perfume¡¦À¾ÏÆ°½¹á¡õËå¡¦À¾ÏÆºÌ²Ú
¡¡º£Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëPerfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤Ï¡¢¡ÖWSS¸ø³«¼ýÏ¿¡õ¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¡×¤È¸Î¶¿¡¦¹Åç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£Ëå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÏÆºÌ²Ú¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Èþ¿Í»ÐËå¡×¡ÖÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë‼¡×¡Ö»ÐËåÂ·¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤¸¤ã¤ï¡×¡ÖÀ¼¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í»÷¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¤¬¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ÏEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¤Ã¤Æw¡×
¢£´äÅÄ¹äÅµ¡õEXILE NAOTO
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡¢EXILE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶öÁ³¤ÎÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºë¶Ì¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´äÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Î¼«¿È¤È¡¢Æ±¤¸¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¿§¤âÆ±¤¸¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎEXILE NAOTO¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç´äÅÄ¤Ï¡Öµ¢¤ê¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤éÆ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´Éô°ì½ï¤Î¿Í¤¬³Ú²°¤Ë¤¤¤¿¡£¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©ÉÝ¤¤¤Ã¤Æw¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´äÅÄ¤ÈEXILE NAOTO¤Î¡È¶öÁ³¡É¤ÎÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥½¥í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·¤¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÃçÎÉ¤¹¤®¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡õÌÚÎµËãÀ¸
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¹õÌÚ¹á¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2027Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Î¼ç±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ï¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ç¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÎµËãÀ¸¤È¤Î¡ÈÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ªÂ·¤¤¤ÎÆü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤Ë¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
