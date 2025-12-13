新しい服欲しい40・50代へ！【ニトリのN+】のちょいデザイン「トップス」が◎

冬という新たな季節を迎えたタイミングにあわせて、ワードローブのマンネリ気分を解消したい。そんなミドル世代に向けて今回は【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から、デザインが目を引くトップスを紹介します。派手さを感じさせない配色ラインやフェアアイル柄を取り入れた冬トップスを買い足せば、着慣れたボトムスとのコーデもまたグッと新鮮に感じられるかも！

レトロな配色ラインがささやかなアクセントに

【N+】「配色ラインニットプルオーバー」\3,490（税込）

首元や裾の配色ラインがアクセントをきかせる、レトロなムードのニットプルオーバー。クルーネックのロンT感覚でスタイリングしやすいシルエットと着丈は、多彩なデザインのボトムスとの着回しをかなえてくれそうです。中肉のニット地は「ボディラインを拾いづらい肉感の編地」（公式ECサイトより）なのも、大人世代がヘビロテしたくなるポイントに。

季節感をまとえるシックな配色のフェアアイル柄

【N+】「ヘアリーヤーンフェアアイル柄ニットプルオーバー」\3,990（税込）

ふんわりヘアリーなフェザーヤーン素材とラメ糸を組み合わせて表現した凹凸のあるフェアアイル柄が、顔まわりを印象付けるニットプルオーバー。首元から肩にかけてぐるりと囲むような柄の配置は総柄よりも主張が控えめで、派手見えせずにシーズンムードを楽しめそう。シックな配色が採用されているので、柄と他アイテムの色をリンクさせたカラーコーデにも挑戦しやすいはず。

ペールトーンに咲く花柄が上品に彩りを添える

【N+】「フラワージャカードニットプルオーバー」\3,490（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

ついアウターはダークカラーを選びがちなら、パッと顔まわりに明るさを足してくれる淡色のニットプルオーバーの出番かも。線で描いたようなニュアンス感のある花柄を中央に編み込んだデザインは、大人カジュアルコーデの主役にうってつけ。上品なペールトーンのカラーがトレンドとして注目を集めていることも相まって、コーデの鮮度をグッと高めてくれそうです。

乙女心くすぐるキャッチーなハート柄刺繍

【N+】「ハート刺繍入りニットプルオーバー」\3,990（税込）

前身頃にちりばめられた小さなハートの刺繍に乙女心がくすぐられる一着。グレーやモカといった落ち着いたカラーのニット地のおかげでハート柄でも甘くなりすぎず、大人世代のコーデにキャッチーな遊び心を演出する役目を担ってくれます。袖口がぽわんと膨らんだボリュームスリーブになっているのも可愛げUPのポイントに。

