ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ß°æ¾å¿¿±û¡ØºÆ²ñ¡Ù¡È¼ç¿Í¸ø¤Îº£¥«¥Î¡ÉÌò¤ËËÌ¹áÆá¤¬·èÄê¡ª¡¡Îø°¦ÌÏÍÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÇÈÍð¾·¤¯¡©
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë2026Ç¯1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ¹áÆá¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎø¿ÍÆ±»Î¡ÉËÌ¹áÆá¡õÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¤ª¤¦¤Á¤ÇÃÌ¾Ð¥«¥Ã¥È¤â
¡¡²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ³«¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡½·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Èà½÷¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆüËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡ËÌ¹áÆá¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ß°ì¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Îø¿Í¤Ç´Ç¸î»Õ¤Îº£°æÇîÈþ¡£3Ç¯Á°¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤ËÍè±¡¤·¤¿½ß°ì¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¤Ç¡¢ÉÂ±¡Æâ¤Ç¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¤¡£½ß°ì¤È¤âÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢½ß°ì¤ÏÇîÈþ¤ò°¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê½ß°ì¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¿´¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÇîÈþ¤â»¡ÃÎ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤âÈà½÷¡¢¼Â¤Ï¡¢½ß°ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤âÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¡£
