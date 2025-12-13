Âç²ø²æ¤«¤é4¤«·î¡Ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó28ºÐ¤ÎºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î!?¡×¡¡WÇÕ¤ØËÄ¤é¤à´üÂÔ
ÆÈ1Éô¥¯¥é¥Ö¤¬¶á¶·Êó¹ð
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ËÆÏ¤¤¤¿Ï¯Êó¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¡¢Âç²ø²æ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é4¤«·î¡¢¼¼Æâ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à28ºÐ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä1Éô¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡£¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿º£Ç¯8·î¡¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Çº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¤ï¤º¤«1»î¹ç¤ÇÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤¬¶á¶·¤òÊó¹ð¡£É¨¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¤¼ê½ÑÀ×¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÀïÎóÉüµ¢¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«!?¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÂåÉ½¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×
¡Ö½çÄ´¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¡ÖWÇÕ´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¤¤¤¤¤Ê¡×
¡ÖWÇÕ¹Ô¤³¤¦¤Í¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï2023Ç¯9·î¤Î¥È¥ë¥³Àï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë