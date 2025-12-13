女優の北川景子が１２日、ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。

女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演している北川は、「あさイチ」の公式インスタグラムで視聴者からの質問に答える企画に挑戦。

はじめに「『ばけばけ』から『あさイチ』に北川さんが来たということはもう朝ドラ退場ですか…？！」との質問が寄せられ、北川は「とにかく死んでません！史実にそっていれば長生きですから」と笑顔でコメント。過去には「あさイチ」に登場した出演者がその後に朝ドラ内で“退場”するというジンクスもあり、ファンの間で不安の声が寄せられた。北川は最後にあらためて「とにかく今日で退場ではない！」と生存を強調。放送後、北川はＸ（旧ツイッター）で「あさイチ出ると死ぬジンクス初めて知りました。生きてまーす。」などと記した。

この投稿には「まだタエ様見られるんですね…ホッとしました」「もっとたくさんお話聴きたいので またゲストに呼んでください！」「美しいですね〜！」「素敵でした。まだ見ていたかった」などのコメントが寄せられている。