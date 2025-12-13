19ºÐ°ïºà¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¡ª¡×¡¡Çò¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¤á¤Ä¤Ä¡Ä¼ó¸µ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¡Èº¹¤·¿§¡É¤ËµÓ¸÷¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È´¶¤¸¤ë¡×
º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î11Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Çò¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²¬»³¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢FCÅìµþ¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²¬»³¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢J1¤Ç28»î¹ç½Ð¾ì6ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏU-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡ÖÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯Á°¡¢³Ð¸ç¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ²¬»³¤ËÍè¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¾ï¤ËìÅÍß¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡¢²¬»³¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä´¶¼Õ¤òÉþÁõ¤Ç¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¥ì¥Ã¥É¡×¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾ÍèÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ì¤è¡×¡Ö39¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¡Ä¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¡Ä¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤°áÁõÃå¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖçÃ»é¿§¤òº¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î!!?¡×¡Ö¤ï¡¼¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¡ª»÷¹ç¤¦¤Í¡¢¥¹¥Æ¥¡×¡Öº£µ¨½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿19ºÐ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë