CL½Ð¾ìÃæ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤¬J°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¡©¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÁèÃ¥Àï¡Ä³¤³°ÊóÆ»¡ÖÆüËÜ¤ÎÍÎÏ¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÁ°¸þ¤¡×
¥¥×¥í¥¹1Éô¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥×¥í¥¹1Éô¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ³°¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥¬¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÇÁª¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¡¢¥¥×¥í¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£º£µ¨CL¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤ÇFWÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÉÔÆ°¤Î±¦WB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥×¥í¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï12»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤ÏÈ¯¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSubstack¡×¤Ç°ÜÀÒ¤Î¾ðÊó¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬2027Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¥·¥³¤ÈÆüËÜ¤ÎÍÎÏ¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦31ºÐWB¤Ï¡Öº£¸å¿ô¤«·î¤Ç¾Íè¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢CL¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë