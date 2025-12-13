¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½Ð¤Î¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢¶¯ÎÏ¤Ê»¦¶Ý¸ú²Ì¤¬È½ÌÀ¡¡UAE¤ÎÂç³Ø¸¦µæ¥Áー¥à
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½ÐÊª¤¬¡¢ºÙ¶ÝÂÐºö¤Î¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥·¥ã¥ë¥¸¥ãÂç³Ø¤Î·ÏÅýÅª¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½Ð¥¨¥¥¹¤Ï¡¢Í³²¤Ê¸ý¹ÐÆâÈùÀ¸Êª¤ò»¦¤¹¸ú²Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½èÊýäµ¤Ç½Ð¤ë¹³¶ÝÀÀö¸ý±Õ¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÀ®Ê¬¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤ÈÆ±Åù¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Ùー¥¹¤Î¤¦¤¬¤¤Ìô¤¬¡¢Æ±Åù¤Î¹³¶ÝºîÍÑ¤òÄó¶¡¤·¡¢°ìÉô¤ÎÎ×¾²¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸ú¤ÊÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤Ï¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¤¦¤¬¤¤Ìô¤È¤·¤Æ¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤ä¹³¶ÝÌôÂÑÀ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬È¼¤¦¡£Å·Á³¤Î¹³¶ÝÆÃÀ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡ÊAllium sativum¡Ë¤¬¡¢ÀøºßÅª¤ÊÂåÂØÉÊ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÌó400ËÜ¤Î²Ê³ØÏÀÊ¸¤òÉ¾²Á¤·¡¢¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿5·ï¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¸³Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¹âÇ»ÅÙ¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½ÐÊª¤¦¤¬¤¤Ìô¤Ï¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤ÈÆ±Åù¤Î¹³¶Ý¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÅêÍ¿ÎÌ¤ä»ÈÍÑ´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥×¥éー¥¯pH°Ý»ý¸ú²Ì¤Ç¤Ï¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤¬Í¥¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½ÐÊª¤ÎÊý¤¬¹³¶Ý¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉûºîÍÑ¤ÏÎ¾À½ÉÊ¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯·Ï¤¦¤¬¤¤Ìô¤Ï¼ÞÇ®´¶¤ä¶¯¤¤½¤¤¤Ê¤ÉÉÔ²÷´¶¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹çÀ®ÌôºÞ¤ËÈæ¤ÙÁ´ÂÎÅª¤Ë·ÚÅÙ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹³¶ÝºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¥¢¥ê¥·¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãê½Ð¥¨¥¥¹¤Î¥Ïー¥ÖÀ½ºÞ¤¬À¤³¦Åª¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½ÐÊª»Ô¾ì¤ÎµÞ³ÈÂç¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ×¾²Åª¤ËÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÁªÂò»è¤ÇÄÌ¾ï½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½ÐÊª¤Ï»ÔÈÎÌô¤È¤·¤ÆÍÆ°×¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤è¤ê¹¤¯¿ä¾©¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÇÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿Î×¾²»î¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´ûÂ¸¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ëÊýË¡ÏÀ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¶õÇò¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÆ±¥ì¥Ó¥åー¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ãê½ÐÊª¤¬Ì¤Íè¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½¾Íè¤Î¾ÃÆÇºÞ¤ËÂå¤ï¤ë¼«Á³ÎÅË¡¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
