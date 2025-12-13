J¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ?!¡×¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡É¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤¬¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡×
ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬J¥ê¡¼¥°¥¦¥©¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î11Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÎòÂåMVP¼õ¾Þ¼Ô¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼½ÓÊå¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë½³¤ê¹þ¤à¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î½Ëº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¤È2013Ç¯¤ÎMVP¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1998Ç¯¤ÎÃæ»³²í»Ë»á¡¢1999Ç¯¤Î»°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í»á¡¢2001Ç¯¤ÎÆ£ÅÄ½ÓºÈ»á¡¢2004Ç¯¤ÎÃæß·Í¤Æó»á¡¢2010Ç¯¤ÎÆêºêÀµ¹ä»á¡¢2012Ç¯¤Îº´Æ£¼÷¿Í»á¡¢2015Ç¯¤ÎÀÄ»³ÉÒ¹°»á¡¢2016Ç¯¤ÎÃæÂ¼·û¹ä»á¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤ÏÅÐÃÅ¤ÎºÝ¡¢²«¶â¤Îº¸Â¤Ç²ÚÎï¤Ê¥¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡£²£¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃæß·»á¤¬¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍFM¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿Èæ²ÅÍ´²ð»á¤â¡Ö¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö½Ó¤µ¤ó¤È¥Ü¥ó¥Ð¡¼·ãÇ®¡×¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤·¤ä¤Ã¤Ñ¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ?!¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö½ÓÊå¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤Ã¤±¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º£¤â¤½¤Îº¸Â¤¬¿Í¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë