大浴場の改修や新客室の追加も！フューチャーラボ「RESORT×SPA フューチャーリゾート」

滋賀県長浜市の「RESORT×SPA フューチャーリゾート」が、今秋リニューアルを実施。

大浴場の改修や新客室の追加に加え、滞在を彩る「10の無料サービス」が充実したスパリゾートとしての展開です。

フューチャーラボ「RESORT×SPA フューチャーリゾート」

場所：滋賀県長浜市

リニューアル時期：2024年秋

特徴：スパ設備の充実、10の無料サービス、愛犬同伴客室の新設など

滋賀県長浜市に位置するグランピング施設が、スパリゾートとして機能を大幅に強化。

人工温泉や本格サウナ、半露天風呂付きのお部屋などが揃い、秋冬の旅行を温かく演出します。

12月から2月にかけては、感謝を込めた特別料金プランも用意されています。

大浴場のリニューアル

リニューアルにより、大浴場が「男湯」「女湯」に分離されました。

これにより、すべての宿泊者が滞在中、気兼ねなくゆっくりと湯浴みを楽しめる環境が整っています。

日常から離れ、深い安らぎへと誘う人工温泉です。

客室設備とサウナ体験

客室エリアには、信楽焼風呂やバレルサウナなどの本格的なスパ設備を展開。

プライベートな空間で、自分たちだけの贅沢なリラックスタイムを過ごせます。

空気が澄んだこの季節ならではの、心地よい外気浴も魅力の一つ。

充実のインクルーシブサービス

滞在中は、カフェでのフリードリンクやフリーアルコール、お菓子食べ放題などのインクルーシブサービスを提供。

大人から子供まで、追加料金を気にせず楽しめる「10の無料サービス」が毎日開催されています。

季節を感じる体験イベント

「温泉たまご」作りや「焼きマシュマロ」など、季節感あふれる無料体験も用意。

ただ泊まるだけでなく、思い出に残るアクティビティとして楽しめます。

夜を彩る幻想的な演出

夜には「焚火×星空観賞会」や、山々を鮮やかに彩る「ライトアップショー」を開催。

暖かな炎とイルミネーション、自然の中の静けさが調和し、心の奥深くまで癒やされるひとときです。

愛犬と泊まれる新客室

わんちゃんと一緒に宿泊できるお部屋が新たに1棟誕生。

足洗い場なども完備され、これまで以上に気軽に愛犬との旅行を楽しめるようになりました。

温泉、サウナ、美食、そして体験と、秋冬の魅力を凝縮したスパリゾート。

フューチャーラボ「RESORT×SPA フューチャーリゾート」の紹介でした。

