´ë¶È¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿ÀÂçÀ¸¡Ö¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡× Ä¶°ìÎ®´ë¶È¡Ö¥Ù¥¹¥È¤è¤ê¥Ù¥¿¡¼¤¬¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡× ¡ÈÂç¿Í¼Ò²ñ¤ÎÀöÎé¡É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¡©
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #9¡Ù¤¬12·î12Æü¤ËÇÛ¿®¡£´ë¶È¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿ÀÂçÀ¸¤¬°ìÎ®´ë¶È¤«¤éÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ë¶È¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿ÀÂçÀ¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡¿À¸ÍÂç³Ø³¤ÍÎÀ¯ºö²Ê³ØÉô¤ËÄÌ¤¦»³ÃæÎ°À¸¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤ê¤å¤¦¤¡Ë¤µ¤ó¤Ï´ë¶È¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Î¹¥¤ß¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤·¡¢²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò7Ëü¿Í¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡Ö²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÇ½ÎÏ¡×¡ÖÊ¬ÀÏÇ½ÎÏ¡×¡Ö²ÝÂê²ò·èÇ½ÎÏ¡×¤Î3¤Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ëºÝ¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
À¶¿åÃ£Ìé¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È ·Ð±Ä´ë²è¼¼¼¼Ä¹¡Ë¡§º£¤ÏÉÔÆ°»º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Â¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÉÔÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¡¦Ê¿¶Ñ»ëÄ°»þ´Ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é»ëÄ°¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²è¤Î¹½À®¤äÆ°²è¼«ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â»ÒÍ´µ®¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ¿Í»öÉô ¿Í»ö´ë²è²Ý ²ÝÄ¹¡Ë¡§¥µ¥à¥Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëºÝ¤Ë²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤òº¬µò¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çòºä¤æ¤¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCaSy ¼èÄùÌò CHRO¡Ë¡§¼ÂºÝ¤ËYouTube¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¸ÜµÒ¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Â»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬°ìÈÖ¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡ÈÉé¤ÎÌ¿Îá·Á¡É¤ÎÆ°²è¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¤Î¤â¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¿¡¼¤¬¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢²¼¤Ï3ÅÀ¡¢¾å¤Ï9ÅÀ¤¬2¼Ò¤È¤Ð¤é¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö8ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈPDCA¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï8ÅÀ¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£10ÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ù¥¿¡¼¡Ù¤¬¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¤é10ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£